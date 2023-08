"Vas a jugar con Messi ¿y quieres esperar?": el todo o nada de Rodrygo que le llevó al Real Madrid

Rodrygo arrancó con gol su quinta temporada defendiendo la camiseta del Real Madrid. El delantero brasileño fue uno de los goleadores junto a Bellingham en la victoria contra el Athletic en San Mamés. Días después ha dado una entrevista para el medio de su país Globo en el que repasa algunas de las claves de su carrera.

"Siento que estoy cada vez mejor, cada vez más protagonista, pero claro, he demostrado poco todavía para todo lo que puedo", reconoce un Rodrygo que espera que esta temporada sea definitivamente la que se asiente como una de las referencias en el Real Madrid.

"Creo que cada temporada voy a tener más presión pero también más protagonismo. Eso es lo que quiero, lo que busco por mi forma de jugar. Sé cuál es mi importancia, juego en el mayor club del mundo y la gente lo ve diferente, esperan algo de mí", añade.

Sobre su percepción del club, comentó: "El Real Madrid es muy grande. Yo esperaba muchas cosas antes de llegar pero me sorprendí porque es el triple de lo que esperaba o hasta más. Es algo fuera de lo normal que solo se puede sentir y explicar estando dentro y viviéndolo. Siempre fue mi sueño jugar en el Real Madrid. Siempre se lo decía a todo el mundo y hoy puedo estar allí y ganar todo allí".

Su todo o nada por el Real Madrid

Además, Rodrygo contó más extendidamente que otras veces cómo fichó por el Real Madrid, rechazando al Barça por el camino: "Prácticamente todo estaba hecho con el Barcelona, solo faltaba fichar. Le pregunté a mi padre: '¿Nada del Real Madrid'. No hubo nada. Pedí esperar al fin de semana porque teníamos partido: 'Voy a romperla en este partido y el Madrid me verá'".

"Mi padre se enojó conmigo; '¿Me estás tomando el pelo? Tenemos una oferta del Barcelona, vas a jugar con Messi ¿y quieres esperar?'. Fui al partido, marqué 3 goles y 1 asistencia. Durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre", añade.

"Al día siguiente, mi padre se fue sin decir nada. Volvió después, entró directo a mi cuarto con una camiseta del Barcelona y otra del Real Madrid. Me las tiró y me dijo 'Ahora tú eliges'. Ni me lo pensé, era el Real Madrid", cuenta.

