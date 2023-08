Rüdiger, muy contundente: "Si alguien insulta y es racista con Vinicius, también lo es conmigo"

Antonio Rüdiger se ha convertido en uno de los jugadores más carismáticos del Real Madrid tras su fichaje la pasada temporada. El defensa alemán, gracias a su carácter y contundencia, ha enamorado a la afición del conjunto blanco. El último ejemplo de ello han sido sus declaraciones sobre el racismo y Vinicius.

El central ha salido en defensa del extremo brasileño y ha querido recalcar en una entrevista para 'GQ' que cualquiera que sea racista con Vinicius también lo es con él. Una actitud intachable frente a los últimos episodios que ha vivido su compañero sobre el terreno de juego, destacando entre ellos el sucedido en Valencia en uno de los últimos partidos de la temporada.

"Si me preguntas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Hubo un malentendido en Cádiz: se publicó que habían sido racistas conmigo pero yo no escuché que me llamaran ‘Mono’ o ‘Negro de mierda’ o esas barbaridades que se dicen", comienza respondiendo Rüdiger tras ser preguntado por ello.

"Si me preguntas si Vinícius Jr lo sufre, es evidente que sí. Y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes", añade el jugador.

Unas palabras que refrendan su compromiso contra el racismo y que demuestran lo unida que está la plantilla de puertas para dentro. El Real Madrid se ha convertido en una gran piña dentro del vestuario y que deja entrever la buena relación que existe, destacando la buena adaptación de los nuevos fichajes.

Rüdiger, durante un partido de pretemporada con el Real Madrid. REUTERS

Su sueño en el Real Madrid

Rüdiger también dejó muy claro cuál es su sueño en el Real Madrid. El alemán llegó al conjunto blanco con un objetivo claro: ganar la Champions. Tras caer esta temporada en semifinales frente al Manchester City, sigue teniendo presente en su cabeza dar su mejor versión en esta competición.

"No siento que lo haya ganado todo, para ser sincero. Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi 'prime' y tengo mucha hambre de títulos", recalcó el futbolista.

Por otro lado, también habló sobre uno de sus grandes marcajes la temporada pasada. El central secó por completo a Erling Haaland en el partido de ida de esas semifinales de Champions y completó una actuación magnífica frente a uno de los mejores delanteros del mundo.

"Estaba absolutamente tranquilo. Sé hasta dónde puedo llegar si estoy al 100% tanto física como mentalmente. Se creó una circunstancia que me encanta. Los días previos, los medios de comunicación se preguntaban si yo iba a ser capaz de defender a Haaland. Había muchas dudas en el ambiente y si te soy sincero, me encanta esa atmósfera: brillo más cuando la gente duda de mí", terminó.

