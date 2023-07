¿Cuánto cuesta Mbappé? El dinero que pide el PSG y el precio que ponen los especialistas del mercado

Los números han bailado continuamente en un culebrón, el de Kylian Mbappé, que ha pasado por todos los episodios imaginables. Es un asunto que lleva años sobre la mesa y que ahora parece acercarse a una solución de definitiva. Al menos, es la primera vez que el interesado principal en que salga de París es el propio PSG.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, lleva todo el verano lanzando ultimátum tras ultimátum a Mbappé. Primero, tras recibir la comunicación del jugador de que no renovaría hasta 2025, le dio hasta la vuelta a los entrenamientos para reconsiderar su postura. Nada cambió en el jugador y ahora le ha dejado sin viajar a Japón para el tour veraniego del primer equipo.

Mbappé está apartado en París y el PSG busca una solución. Esta pasa por el traspaso de su estrella, no hay otra, aunque siempre atendiendo los deseos de Kylian, que no son otros que vestir la camiseta del Real Madrid. No hay otra alternativa más que esa en la cabeza del delantero francés.

[El 'indeseable' Mbappé: las cinco claves de un nuevo escenario en el culebrón PSG - Real Madrid]

Le toca poner un precio al PSG y, cuando esté fijado, comunicárselo al Real Madrid para zanjar todo. Ya se habla de cifras, como los supuestos 200 millones que ofrecería el Al Hilal saudí para hacerse con el traspaso de Mbappé. Sin embargo, la opción de ver al jugador en Arabia Saudí es la más remota de todas.

Sin mucho más recorrido para la oferta saudí, algunos medios ya dan cantidades. Por ejemplo, The Athletic apuntó que el fichaje de Mbappé no superaría los 200 millones de euros. El diario francés L'Équipe, más cercano si cabe a esta operación, dice que estaría en torno a los 150 'kilos'.

Kylian Mbappé entrenando con el PSG Reuters

No cabe duda de que Mbappé es uno de los futbolistas más valorados del mundo. Además, el PSG debe cavilar cómo afrontar el pago que deberá realizar a Kylian llegados al próximo 31 de julio, fecha en la que se activa parte del bonus por fidelidad acordado en su renovación del año pasado.

Muchos números, como los 70 millones de su salario o los 200 que ya ofreció el Real Madrid en 2021 y fueron rechazados por el PSG. El club galo pagó en 2017 por Mbappé un total de 180 millones, incluyendo variables, cuando jugaba en el Mónaco.

La estimación de los expertos

De todo esto también hacen sus propios análisis los principales organismos y webs de estimación del valor de mercado de un futbolista. Estos en general elevan un poco más el precio del traspaso de Mbappé estimado por L'Équipe, situándolo entre los 160 y 180 millones de euros.

El Observatorio del fútbol CIES tasa al jugado en 163,2 millones de euros, teniendo en cuenta que le queda solo un año de contrato. Una estimación que se dispararía hasta los 261,8 millones en caso de que la vinculación contractual del jugador fuese de tres años o más. Dos de las webs referencias del mercado de fichajes, Transfermarkt y Football Benchmark, aportan cifras parecidas, en torno a los 180 millones.

