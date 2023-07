Fernando Morientes: "Me gustaría ver a Mbappé en el Real Madrid"

La actualidad del mercado de fichajes en el fútbol continúa rondando alrededor de Kylian Mbappé. Desde Francia se sigue especulando con el tira y afloja que mantiene el delantero con el Paris Saint-Germain, mientras en el Real Madrid se mantienen a la espera de si podrá caer el bombazo este verano o habrá que esperar, tal y como estaba previsto, hasta 2024.

Sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid ha hablado Fernando Morientes en la presentación del proyecto FC Futures. "Como aficionado a la liga española, me gustaría ver a Mbappé en el Madrid, creo que sería bueno ver a los mejores jugadores, lo que pasa es que no me gusta que se alargue tanto y que haya tanto debate", ha explicado el exjugador.

Por el momento, el dorsal número 9 del conjunto merengue continúa sn dueño desde que Karim Benzema abandonase el Santiago Bernabéu. Fernando Morientes ya lo lució en su día a su espalda y de ahí que sea una voz autorizada para hablar sobre él, afirmando que le agradaría que "fuese para Mbappé, para Harry Kane o incluso que lo hubiese cogido Joselu".

Fernando Morientes, en televisión

La incógnita sobre el delantero de Bondy sigue en boca de todos y el 'Moro' ha asegurado que es él "el que tiene que decidir su futuro". "Puede ser que si no es este año, pueda ser el próximo. Si no viene, vendrán otros como él o mejores", ha agregado el exfutbolista del Real Madrid o Mónaco entre otros.

"Hay jugadores muy capaces de llevar ese número nueve en el Real Madrid. Es una enorme responsabilidad, pero cuando tienes talento de poder jugar a ese nivel todo el mundo quiere ese número", ha continuado explicando Fernando Morientes en el evento que ha tenido lugar este martes.

España sub21 y femenino

Además de sobre la actualidad del Real Madrid, también se ha referido al papel de la selección española sub21 en el Europeo: "Están haciendo una competición extraordinaria. Ya están en semifinales y ojalá pasen a la final y puedan ganar ese campeonato".

De la Sub21 y el Europeo a la selección española de fútbol femenino y el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. "Se ha dado un paso muy grande en España con el fútbol femenino y habría que corroborarlo con un gran triunfo, que no tiene que ser una victoria, sino competir bien y que la gente quede contenta con el papel de España en el próximo Mundial", ha sentenciado en declaraciones a EFE.

