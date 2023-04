Rüdiger: "¿Rumores con el PSG? "Si quieres estar en el lado ganador, tienes que ir al Real Madrid"

Antonio Rüdiger cambió el Chelsea por el Real Madrid. Un proyecto que el internacional alemán tenía en mente desde hace un tiempo. Durante una entrevista con Canal+ África, el defensa confesó que allá por el año 2016, Florentino Pérez le mandó una carta para desearle una "pronta recuperación" tras una lesión.

Aquel gesto del presidente del Real Madrid le llenó. La miraba todos los días y aún la tienen guardada su madre. De ahí a ponerse el objetivo de vestir la camiseta blanca algún día fuese tomando forma poco a poco. Aunque no fue hasta la conquista de la UEFA Champions League con el Chelsea cuando el jugador supo que estaba preparado para el gran desafío de su carrera.

Sobre todo ello habló en la citada entrevista, además del porqué prefirió fichar por el Real Madrid que por el Paris Saint-Germain. El coloso francés intentó llevarle hasta el Parque de los Príncipes, pero Rüdiger tenía muy claro que ante la posibilidad de recalar en el Santiago Bernabéu, no había más opción para él.

Antonio Rüdiger, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Había muchos rumores con mi fichaje, pero cada vez que aparecía el nombre del PSG me escribías (al periodista) y te dije: 'Esto no es lo que estoy buscando'. En realidad no tengo nada contra el PSG, es un bonito club, con todo bien. Pero al lado está el Real Madrid... ¡el Real Madrid!", afirmó Rüdiger en Canal+ África.

[Por esto fichó por el Real Madrid: Rüdiger se rinde al club y explica en qué es Vinicius el número 1]

"¿Sabes cuándo me di cuenta realmente de que podía ir a la Real? Cuando levanté la Champions League con el Chelsea, entonces supe que podía ir. En ese momento entendí que estaba listo para el Real Madrid. Quieres estar en el lado ganador, tienes que ir al Real Madrid", agregó el central.

La carta de Florentino

Rüdiger también desveló que, en su día, Florentino Pérez le mandó una carta que marcó su vida: "Recibí una carta de Florentino Pérez en 2016, tenía la carta todos los días frente a mí y me preguntaba: '¿Un hombre como yo? No, un día llegaré' dije que 'algún día llegaré allí, un día jugaré allí'. Me deseaba una pronta recuperación. No podía creerlo. Mi madre la tiene guardada".

Desde que logró fichar por el Real Madrid, Rüdiger no ha hecho otra cosa que confirmar que tomó el camino correcto. Así explicó el porqué el club de Concha Espina es diferente al resto: "Lo ves primero con la presentación. Con todo respeto al resto de clubes, pero aquí se ve la diferencia. Mira la presentación de Cristiano Ronaldo o Benzema. La sala de trofeos, la historia en esa sala".

Sigue los temas que te interesan