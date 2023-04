Carvalhal, entrenador del Celta de Vigo, pidió la camiseta... ¡a Militao!

Real Madrid y Celta de Vigo se vieron las caras por última vez esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo blanco consiguió la victoria y la atención se centró en el entrenador del conjunto gallego después de que Carlos Carvalhal se acercase a Eder Militao para pedirle su camiseta.

No es habitual ver a un entrenador pidiendo la camiseta a un futbolista. De hecho, es algo fuera de lo común. Sin embargo, eso no impidió a Carvalhal ir al encuentro de Militao para esto. Tal vez lo más llamativo fue que lo hiciese todavía en el campo y no en el interior del túnel de vestuarios.

Sobre ello le preguntaron a Carvalhal en rueda de prensa. El técnico del Celta explicó el motivo por el que lo había hecho, a la vez que reconoció que no era la primera vez que pedía la camiseta a un futbolista rival. Ya lo hizo en el pasado, cuando se la pidió a Peter Cech.

Carvalhal se lleva para Vigo la camiseta de Militao



"Yo sé que no queda muy bien que un entrenador recoja una camiseta de un jugador dentro del campo, pero me da igual. He pedido dos camisetas en vida... Una a Peter Cech del Arsenal y ahora a Militao. Y lo hago porque mi hijo me lo pidió", destacó ante los medios de comunicación Carlos Carvalhal.

Militao fue uno de los goleadores en la victoria del Real Madrid sobre el Celta. El brasileño ya es considerado como el mejor en su posición del mundo. Y lo que es seguro es que es el más goles de las cinco grandes ligas ha marcado de cabeza esta temporada entre todas las competiciones.

Análisis del partido

En rueda de prensa, Carvalhal también analizó el partido: "Defensivamente el equipo cumplió, pero nos faltaron dos cosas. Transición ofensiva, que nos costó un poco también por mérito del Real Madrid, fundamentalmente en la primera parte. Y tener más el balón y darle circulación. Fue ese nuestro plan durante la semana y durante los quince primeros minutos fue cuando mejor estuvimos en ese aspecto".

"En la segunda parte fue diferente. Llegamos y rematamos más a portería. El Real Madrid venció merecidamente, pero creo que nosotros tuvimos oportunidades, fundamentalmente la de Iago que nos hubiese hecho entrar en el partido otra vez con 2-1. Mi equipo peleó mucho hasta el final, como a mí me gusta", agregó el técnico celeste.

