Ancelotti, desconfiado con la vuelta: "No tenemos que especular, tocará sufrir y pelear"

El Real Madrid se llevó la victoria frente al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto blanco realizó un gran partido y surtió efecto la apuesta de Carlo Ancelotti por repetir el once que le había dado el triunfo frente al Barcelona en El Clásico de Copa del Rey.

El técnico del Real Madrid analizó el gran partido de su equipo, que encarriló el pase a las semifinales y tendrá que corroborarlo el próximo martes en Stamford Bridge. En la rueda de prensa, el italiano tuvo palabras para realzar el trabajo de jugadores como Federico Valverde o Marco Asensio.

Además, hizo especial hincapie en que no se deben de dejar llevar por el buen resultado cosechado y que deben de esforzarse al máximo en la vuelta. También quiso recalcar que está muy contento por lo logrado, pero que ya están pensando en el siguiente partido.

Victoria frente al Chelsea

"Son cuartos de final de la Champions, en once contra once nos manejamos bien y cuando nos hemos quedado con uno más hemos marcado otro gol. El partido ha sido bueno y también el resultado. Podíamos haberlo hecho mejor en el último tercio, en las últimas combinaciones, cuando teníamos el control total del partido. Tenemos que ir a Londres a jugar como lo estamos haciendo, no tenemos que especular con la ventaja porque quedan otros noventa minutos y tocará sufrir y pelear"".

Trabajo del equipo

"Vinicius lo intenta muchas veces y a veces no tiene la lucidez para elegir la mejor solución y encontrar a Benzema, pero hoy ha dado dos asistencias y ha sido muy, muy importante, como siempre. Kroos y Modric, en estos partidos, tienen la experiencia y la capacidad para gestionar muy bien todas las situaciones".

Enfado al principio

"Hemos empezado con sólo dos atrás, Alaba y Militao, y necesitábamos más ayuda. Carvajal y Camavinga empujaban mucho, pero tenían que quedarse más. Tras los diez primeros minutos lo hemos arreglado".

Vinicius y Karim

"Es normal. A veces no tiene la lucidez para elegir la mejor solución que en este caso era el pase para Karim. Pero como siempre ha sido muy importante y ha hecho un gran partido".

Lograr un marcador abultado

"Se puede pensar que podíamos haber apretado más. Pusimos muchísima energía para recuperar el balón e irnos arriba. Por eso, nos faltó un poco de energía al final. Pero hay que pensar que hemos hecho un gran partido y hay que repetirlo en Stamford Bridge".

Papel de Valverde

"Ha sido el mejor en el campo. Puso mucha energía y muy atento. El aspecto defensivo con Kroos lo manejó muy bien. Ha estado espectacular en la recuperación".

Qué quiere con tres delanteros

"Lo mejor para el equipo. Kroos como pivote te ayuda mucho en la salida del balón. Puedes sufrir un poco más en lo defensivo, pero si hay compromiso colectivo no se sufre. Es necesario que Vinicius y Rodrygo ayuden porque así el equipo es más contacto".

Papel de Asensio y Rodrygo

"Marca más o menos en todos los partidos. Es un jugador determinante en una plantilla porque en cualquier momento te da un gol o una asistencia. Marco maneja muy bien el espacio entre líneas y tiene un golpeo descomunal. Rodrygo va mejor al espacio y es más rápido".

