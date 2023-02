Los dilemas de Brahim Díaz: el Real Madrid, el Milan y la llamada de Regragui con Marruecos

Brahim Díaz está realizando otro gran año con el AC Milan. El futbolista malagueño está ante su tercera campaña en Italia, pero todavía sigue siendo propiedad del Real Madrid. De hecho, el conjunto blanco está siguiendo muy cerca su progresión y está pendiente una conversación con el futbolista y con su entorno para hablar sobre su situación la temporada que viene.

En el Real Madrid todavía no saben qué va a suceder con él. Podría incorporarse a la plantilla de Carlo Ancelotti o incluso podría ser comprado por el equipo italiano en el que ha dejado muy buenas sensaciones durante estos dos años y medios que lleva en San Siro. De momento, su situación es una incógnita.

En el club blanco no quieren precipitarse y es que también pendientes de lo que sucede con jugadores como Marco Asensio o Dani Ceballos. Ambos terminan contrato y no se sabe qué va a suceder con ellos. El utrerano parece más cerca de renovar, pero el mallorquín va a rachas. En noches como la de este miércoles ante el Elche todo empuja a que continúe. En otras como la de Mallorca, todo se ve más negro.

La continuidad o no de estos dos futbolistas marcará en buena medida la decisión que se tome con el malagueño. The Athletic informaba este jueves que el Real Madrid tienen intención de abrir conversaciones con el mediapunta para ofrecerle una renovación de dos años más. Es decir, que no termine su contrato en el 2025 y que lo haga en 2027.

Dos temporadas más para darse tiempo y poder pensar qué sucede con su jugador. Y, sobre todo, garantizarse que siga siendo suyo si tuviera una repentina explosión. Todavía no hay respuesta para esa proposición y es que Brahim está muy centrado en su temporada con el Milan y tampoco tiene una urgencia grande de abordar esta cuestión.

Marruecos o España

Sin embargo, podría tener otra importante decisión que tomar. Según informa BeIN Sports, Brahim ha recibido otra llamada, aunque esta no afecta a su futuro en el ámbito de clubes, sino más bien en el de selecciones. El andaluz siempre ha dejado claro que quiere jugar con España. De hecho, ha sido un futbolista muy importante en categorías inferiores. No obstante, tiene orígenes familiares que se sitúa en Marruecos y, por lo tanto, tendría la posibilidad de vestir la camiseta de los 'Leones del Atlas'.

Tal y como apunta este medio, Walid Regragui quiere convencer al jugador andaluz de que acepte la llamada de Marruecos ahora que se han convertido en una referencia después de su buen papel en el último Mundial. Los norteafricanos terminaron cuartos después de llegar hasta las semifinales y jugadores como Achraf, Bono, En-Nesyri o Amrabat han dado mucho que hablar en los últimos meses.

Brahim Díaz celebra su gol ante el Tottenham. EFE

Para Regragui, la llegada de Brahim, un jugador imaginativo, con desborde, con gol y con gran visión de juego podría ser un fichaje de relumbrón. Sin embargo, la llegada a la selección española de un técnico como Luis de la Fuente, perfecto conocedor de las categorías inferiores, también le da muchas más opciones de regresar al combinado nacional. Por ello, Brahim está en un aprieto, ya que debe tomar una decisión que marcará su carrera deportiva.

En mitad de esa guerra entre Real Madrid y Milan por ver quien consigue quedarse definitivamente al jugador ha aparecido este conflicto. Marruecos quiere pescar en río revuelto y para ello está poniendo ya todo de su parte. Tienen el firme propósito de seguir creciendo y el fichaje de Brahim podría ser una garantía de ello.

Brahim, de 23 años, ha superado ya la edad en la que podría jugar primero con una selección y después cambiarse a otra. Ya fue convocado por Luis Enrique en noviembre de 2021, aunque no llegó a debutar en partido oficial. Ahora, el suyo podría ser un caso similar al de Achraf o Munir.

