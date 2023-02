El Tourmalet del Real Madrid en 15 días: tres partidos de altos vuelos para tres competiciones

En dos semanas justas, el Real Madrid recibirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu por segunda vez en la temporada. Un partido marcado en rojo, pero que en el calendario blanco no podrá ser tratado con más importancia que los dos choques que le preceden: contra Liverpool y Atlético de Madrid.

Tres rivales de primer nivel, rivales históricos, para tres competiciones diferentes: Champions League, Liga y Copa del Rey. Todo o nada puede salir de ahí, aunque los duelos contra los reds y los azulgrana tendrán réplica en los partidos de vuelta reservados para tres semanas más tarde.

La mejor noticia para el Madrid es que este miércoles tuvo la ocasión de tomar aire. Sin Vinicius, sin Courtois y sin Kroos, además de Mendy y Hazard, los de Ancelotti se dieron un festín a costa del Elche, el colista, en casa (4-0). Un chute de energía para empezar la cuesta de un Tourmalet de dos semanas que arranca este fin de semana.

La primera piedra en el camino es Osasuna. Quizás el partido no tiene el lustre como los tres que le seguirán para el Madrid, pero es casi o tan peligroso como estos. Visitar El Sadar siempre es complicado y más este año con los rojillos en la mitad superior de la tabla (9º) y aún enganchados a la pelea por los puestos europeos.

Es cierto que el Real Madrid parece haber dado con la tecla en los últimos años cuando visita a Osasuna: 4 de 5 en victorias en los duelos más recientes. El curso pasado ganó 1-3 con goles de Alaba, Asensio y Lucas. Tampoco es que a los de Arrasate se le hayan dado bien los grandes en su casa este curso: derrotas ante Barça (1-2) y Atleti (0-1).

Thiago, durante un partido con el Liverpool en la temporada 22/23. REUTERS

Un Liverpool necesitado (21/02)

El Madrid visita el sábado a Osasuna (21:00 horas) y justo 72 horas después, el día 21 de febrero, estará midiéndose al Liverpool en Anfield. Se reedita la final de la última Champions en los octavos de esta edición, jugándose la ida en casa de los ingleses al pasar como segundos de su grupo.

El Liverpool no es el del año pasado y está pasando por dificultades. Es noveno en la Premier League -a 19 puntos del liderato con dos partidos de más por jugar- y ya fue eliminado en las dos copas. La Champions es lo único por lo que les queda competir a los de Klopp, que en su casa tendrán bajas importantes (Luis Díaz y Thiago) y con Van Dijk, Diogo Jota y Firmino recién salidos de lesión.

Depay realiza un disparo a puerta en el Celta - Atlético de Madrid EFE

Un Derbi de riesgo (25/02)

Sin respiro, cuatro días más tarde tocará recibir al Atleti en el derbi de Liga (25 de febrero, 18:30 horas). Los de Simeone, que ya fueron eliminados de Copa en cuartos por el Madrid, no están este año en la pelea por La Liga (a 18 puntos del Barça), pero se juegan no poner en peligro su presencia en Champions tras no pasar de grupos este curso.

El partido se jugará con la tensión de los otros duelos de esta temporada muy presentes todavía. El Madrid ganó en la primera vuelta en el Metropolitano (1-2) y los rojiblancos buscarán vengarse en casa de su rival, al que un mal resultado le puede dejar tocado por su actual diferencia de ocho puntos con el Barça.

Gavi, Lewandowski y Pedri celebran un gol del Barça ante el Villarreal Reuters

Un Clásico a vida o muerte (02/03)

Las dos semanas de locura se cerrarán con un Clásico en el Bernabéu. Mientras ambos equipos pelean por La Liga, en Copa se jugarán el uno contra el otro un billete para la final. La ida se juega en Madrid (2 de marzo, 21:00) y la vuelta en Barcelona (19 de marzo, 22:00).

La última vez que ambos equipos se midieron en Copa fue en 2018 también semifinales. El orden de partidos fue el opuesto, con empate a uno en el Camp Nou y victoria culé por 0-3 en el Bernabéu. Pasó el Barça, que acabó goleando al Sevilla (0-5) en la final.

