Gayà: "No nos gusta que haya muchos aficionados del Real Madrid aquí"

El Valencia se enfrenta al Real Madrid en la primera de las semifinales de la Supercopa de España. El King Fahd Stadium es el escenario elegido para la celebración de este partido en el que se pone un billete en juego para la gran final. Antes de que el balón eche a rodar en Riad (Arabia Saudí), José Luis Gayà habló en rueda de prensa.

El capitán del conjunto blanquinegre analizó el partido y puso de relieve, al mismo tiempo, que no les gusta que "haya muchos aficionados del Real Madrid" en Riad. Pese a ello, destacó que afrontan la semifinal con "la máxima ilusión posible" y que se centran en cómo poder hacer "daño" al equipo merengue.

Gayà quiso recordar también que esta semifinal de 2023 de la Supercopa de España no será igual que la que enfrentó a ambos equipos en el pasado: "Nos pasaron por encima cuando nos enfrentamos a ellos en la Supercopa. No va a ser como la última vez. Vamos a hacer un partido complicado".

Enfrentarse al Real Madrid

"Son competiciones diferentes. Lo afrontamos con la máxima ilusión posible. Centrarnos en cómo podemos hacerle daño al Real Madrid".

¿Qué partido espera?

"Espero un partido muy complicado. Tenemos que hacer nuestro mejor fútbol, debemos estar a nuestro mejor nivel para alcanzar la final. Que haya muchos aficionados del Real Madrid no nos gusta".

Punto de inflexión

"Esperamos que el partido de mañana sea un punto de inflexión. Venimos de dos derrotas seguidas y tenemos ganas de cambiar esta dinámica. Respetando al rival, lo afrontamos con toda la ilusión posible".

Cómo llega el Valencia

"Cuando vienes de dos derrotas no es una situación fácil, pero en estos momentos tenemos que estar más juntos que nunca, repasar lo que no estamos haciendo bien. Esto es otra competición y no tiene nada que ver".

No será lo mismo que en el pasado

"Recuerdo que nos pasaron por encima cuando nos enfrentamos a ellos en la Supercopa. No va a ser como la última vez. Vamos a hacer un partido complicado".

Optimismo en el vestuario che

"La ilusión es estar de nuevo en otra final e intentar ganarla. Lo tenemos todo el equipo. Ojalá podamos levantar este título".

Último partido de La Liga

"El partido del Cádiz no fue bueno, ellos se pusieron por delante muy pronto. No queríamos recibir gol y luego ya todo es más complicado. Es una fase en la que tenemos que mejorar. En muchos partidos no hemos sabido cerrar el marcador cuando hemos sido superiores. Mañana tenemos una gran oportunidad".

Mundial de Qatar

"Sinceramente lo del Mundial está olvidado. Ya dije lo que tenía que decir. Me supo muy mal que mis compañeros no siguieran adelante".

Cambio total del Valencia

"A todos nos gustaría que hubiese un bloque. Que solo quedemos tres jugadores en la convocatoria respecto a la Supercopa de 2020 no es un dato nada bueno; pero no es algo que yo pueda controlar".

