Benzema crea una división entre el gobierno francés y la FFF de Le Graët

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, lamenta el anuncio de Karim Benzema de que renuncia a seguir jugando con la selección y dice que personalmente le hubiera gustado que siguiera hasta la Eurocopa de 2024.

"A título personal, me hubiera gustado verlo en la Eurocopa de 2024. Pero vamos a seguir admirándolo en el campo de fútbol", señaló la ministra este martes en una entrevista al canal France 2 cuando se le preguntó por la retirada de Benzema como internacional.

"Lo lamentamos por fuerza, Karim Benzema es un gran campeón", afirmó recordando que este año consiguió el reconocimiento del Balón de Oro.

[Benzema se centra en el Real Madrid: un reinicio para el nuevo año 2023]

Pero al mismo tiempo, dijo entender su "frustración" por la lesión que le privó de participar en el Mundial de Qatar y por los cinco años y medio en que estuvo excluido después del escándalo por las acusaciones de chantaje de su compañero de selección Mathieu Valbuena en 2016.

Con un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter este lunes, Benzema presentó lo que se ha interpretado como el fin de su carrera como internacional.

"He hecho esfuerzos y los errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señaló el jugador sobre una foto en la que aparece vestido con la camiseta de la selección.

Tensión con la FFF

Oudéa-Castera trató de quitar hierro a la polémica que se generó este lunes sobre la organización o no de un recibimiento multitudinario en París de la selección a su vuelta de Qatar, que al final tuvo lugar en la plaza de la Concordia en presencia de varias decenas de miles de personas.

La ministra había anunciado ese recibimiento a primera hora de la mañana antes de ser desmentida poco después por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graët, que dijo que los jugadores no estaban de humor para celebraciones y que lo que querían era volver a casa.

Finalmente, la FFF se encargó de desmentir a su propio presidente al afirmar que el evento en la plaza de la Concordia se celebraría.

La ministra explicó este martes que "no hubo orden y contraorden" y que lo que ocurrió fue que las cosas evolucionaron: primero dominaba la decepción entre los jugadores pero luego se dieron cuenta de que los franceses "les admiraron durante el partido" y eso se tuvo en cuenta.

La responsable de Deportes, que mantiene fricciones con Le Graët, en particular tras las acusaciones de acoso sexual contra él de algunas de sus colaboradoras en la federación, se reiteró en su posición de que la continuidad o no del presidente dependerá en primer lugar de la auditoría que ella misma ha encargado, y cuyos resultados se conocerán a mediados de febrero.

