Croacia espera que Modric continúe en la selección tras el Mundial de Qatar

La selección de Croacia dijo adiós al sueño de conquistar la Copa del Mundo en semifinales. Los Vatreni cayeron frente a Argentina en semifinales. Aunque el combinado balcánico todavía no se ha despedido del Mundial de Qatar 2022, ya que el próximo sábado luchará por el tercer puesto del torneo. Un encuentro que podría ser el último para Luka Modric con los ajedrezados.

Sin embargo, desde Croacia esperan que esto no pase. Desde la selección pretenden que el centrocampista del Real Madrid continúe más tiempo como el capitán de los Vatreni. Zlatko Dalic así lo ha confesado, al mismo tiempo que ha revelado cuándo hablará con el genio de Zadar para que no se retire del combinado nacional. Además, ha contado cómo se encontraba el futbolista tras perder frente a la Albiceleste.

"Luka estaba triste, la derrota y el partido fueron duros para él. Eso es normal. Ahora la concentración está en el partido por el tercer puesto. Tenemos que prepararnos. Espero sinceramente que Luka se quede en la selección, pero él decidirá por sí mismo. Hablaré con él después del partido", ha confesado Dalic ante los medios de comunicación con motivo del encuentro por el tercer y cuarto puesto del Mundial.

Zlatko Dalic, en rueda de prensa con la selección de Croacia en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

A sus 37 años, Modric encara la recta final de su carrera. En la Copa del Mundo ha seguido demostrando que es uno de los futbolistas más en forma del planeta. Con el Real Madrid tiene contrato hasta el final de la presente temporada. En la casa blanca aceptarán cualquier decisión que tome el '10', aunque se espera que continúe vistiendo la elástica merengue por más tiempo.

En una reciente entrevista, el centrocampista balcánico aseguró que su renovación no es algo en lo que piense ahora por estar en medio del Mundial de Qatar. Sin embargo, también dejó clara su intención de colgar las botas siendo jugador del Real Madrid. Para él, sería un sueño hecho realidad poder decir el último adiós al fútbol en el Santiago Bernabéu. Y es algo que parece estar en su mano.

La decepción de Luka

Croacia alcanzó la pasada edición del Mundial, en Rusia 2018, la final, cayendo contra la selección de Francia en el partido definitivo por el título. En Qatar 2022, se ha quedado a las puertas en un duelo con polémica arbitral incluida. Un lío con el primer gol que hizo estallar al mismísimo Modric. El futbolista madridista no suele hablar de las decisiones de los colegiados. Pero en esta ocasión no ha sido así.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", ha señalado el '10'.

Además, se ha referido personalmente sobre Daniele Orsato: "Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre". El colegiado italiano ha arbitrado en varias ocasiones al Real Madrid. Sin ir más lejos, esta misma temporada 2022/2023 en la UEFA Champions League.

