Tchouaméni se confirma en el Mundial: el gran acierto del Real Madrid en el mercado de fichajes

La selección de Francia sigue adelante en su defensa al título durante el Mundial de Qatar 2022. Les Bleus se impusieron a Inglaterra, en una auténtica 'final anticipada'. Uno de los goleadores en la victoria de los galos fue Aurélien Tchouaméni, quien sigue confirmándose como uno de los grandes dominadores del centro del campo del presente y futuro del fútbol.

Un futbolista que siguió el Real Madrid hasta hacerse con sus servicios el pasado verano. La salida de Casemiro rumbo al Manchester United le abrieron las puertas de la titularidad al joven mediocentro francés. De ahí a ser un intocable en el once de gala de Carlo Ancelotti esta temporada 2022/2023. Ahora demuestra con Francia que en el club de Concha Espina se hicieron muy bien las cosas en el mercado de fichajes.

Tchouaméni abrió el marcador en el Francia - Inglaterra con un golazo desde la frontal del área que superó los 100 kilómetros por hora. Su trallazo pasó por debajo de las piernas de Jude Bellingham y con Pickford tapado, el portero de los Three Lions no pudo evitar que el balón acabase dentro de su portería.

Francia celebra el gol de Tchouaméni ante Inglaterra Reuters

Después cometió el primer penalti señalado a la selección de Francia. Pero ni eso puede manchar su partido en los cuartos de final de la Copa del Mundo. No solamente destacó por sus habituales labores en la contención, sino que también vio puerta. Y eso le convirtió en una de las claves para que Les Bleus sigan adelante en su defensa a la corona.

Jugador clave

Como le sucedió en el Real Madrid con la salida de Casemiro, sin Kanté o Pogba en el Mundial de Qatar, Tchouaméni también tuvo que dar un paso al frente con su combinado nacional. Intocable en el once de gala de Deschamps, está demostrando que pese a su juventud, tiene 22 años, asumir la responsabilidad y dar la cara son dos de sus grandes valores.

En la semifinal frente a la Marruecos de Ziyech y Achraf, Tchouaméni volverá a ser de la partida. Pese a estar apercibido de sanción y jugar los 90 minutos frente a Inglaterra, el mediocentro no vio la tarjeta amarilla por lo que estará disponible para el duelo por un billete para la final del Mundial.

Clave en Francia y también en el Real Madrid. Ancelotti no dudó en colocarle junto a Modric y Kroos en el centro del campo de los merengues. Y desde el inicio de la temporada 2022/2023 no ha hecho otra cosa que crecer. Los 80 millones de euros que desembolsaron desde el Santiago Bernabéu no pudieron estar mejor invertidos.

En el equipo blanco se llevaba cierto tiempo buscando al relevo perfecto para Casemiro. Y justo cuando el mediocentro brasileño decidió decir adiós, el Real Madrid encontró al heredero ideal. 18 partidos disputó con la elástica merengue hasta el parón por el Mundial de Qatar. Más de 1200 minutos en los que, por si fuera poco, se estrenó como goleador y también repartió dos asistencias.

