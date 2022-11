Achraf no se olvida del Real Madrid: "En el mejor equipo del mundo no es fácil jugar"

El Mundial de Qatar centra la atención en los distintos puntos del planeta. Mucha ilusión por esta nueva edición de la Copa del Mundo, en la que Marruecos es una de las selecciones que representa a África. En ella, una de las estrellas es Achraf Hakimi, quien no dudó hace unos días en retratar a Luis Enrique por la no convocatoria de Sergio Ramos con España.

El lateral derecho del Paris Saint-Germain ha hablado en La Pizarra de Radio MARCA sobre la cita mundialista, pero también ha recordado su pasado en el Real Madrid, al que continúa definiendo como "el mejor equipo del mundo". Tampoco se ha olvidado de Zinedine Zidane.

Achraf ha asegurado que llega al Mundial "con mucha ilusión y con muchas ganas después de tener la experiencia del primero". "Este es mucho mejor", ha afirmado. "África es un continente especial donde pasan muchas cosas y hay grandes jugadores y personas que hacen cosas grandes para el mundo", ha reivindicado el canterano madridista.

Achraf Hakimi, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El futbolista del PSG ha ido creciendo desde su salida de la casa blanca. De lateral a 'lateral-carrilero', algo que ya probó en La Fábrica: "Ha sido un largo recorrido hasta el día de hoy. El entrenador me ha querido probar en diferentes posiciones hasta que me he consolidado como lateral carrilero y estoy cómodo. Quien me puso por primera vez en esa posición fue Rubén de la Red".

Real Madrid

En cuanto a su pasado en el Santiago Bernabéu, Achraf ha destacado que si no llegó a asentarse fue porque todavía era muy joven: "No es que me faltara algo, es que cuando era joven y estás en el mejor equipo del mundo no es fácil jugar. Tuve que tomar decisión y siendo joven lo que quieres es disfrutar del fútbol. Allí lo disfrutaba de otra manera, pero quería hacerlo en el terreno de juego y creo que no ha salido mal".

[El futuro de Achraf Hakimi en el PSG: entre Mbappé, los rumores y su contrato]

Hablar del Real Madrid y de Achraf es hacerlo también de Zidane: "Solo tengo palabras buenas hacia él porque es el que confió en mí para ponerme con el Madrid. Lo mismo digo del seleccionador porque confió en mí a pesar de mi edad y mi juego. Y lo mismo con Conte en Italia confió en mí. Es un entrenador muy intenso".

Champions y Mundial

Hakimi es un jugador ambicioso: "Odio no ganar. Ganar y disfrutar es lo más importante. Me gustaría dejar un buen legado a mis hijos y que vean quién soy". Así, tanto la Champions League como el Mundial son dos particulares sueños que tiene el internacional marroquí.

"Creo que sí. Estamos mucho mejor. El año pasado hubo muchos nuevos y con muchas adaptaciones y lesiones. Este año tenemos más posibilidades de hacer grandes cosas con los jugadores que tenemos", ha afirmado Achraf en el citado programa de Radio MARCA.

"Siempre es especial. Este año voy con responsabilidad de representar la ilusión de mucha gente. Es una presión de que tienes a gente que te apoya y te quiere y sabe de lo que somos capaces de hacer. Es una motivación. Después de tantos años... En Marruecos somos gente joven con ilusión de hacer grandes cosas juntos y queremos dar lo mejor para nuestro país. Nuestro objetivo es pasar de ronda y luego paso a paso", ha sentenciado sobre Qatar 2022.

Sigue los temas que te interesan