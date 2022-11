Achraf y su mensaje a Luis Enrique tras no convocar a Sergio Ramos: "Es el mejor defensa del mundo"

Luis Enrique anunció los 26 futbolistas que van a acudir con España al Mundial de Qatar 2022. En esa convocatoria, no estaba Sergio Ramos. Una ausencia esperada, pero que por ello ha dejado de ser polémica. El central estaba rindiendo a gran nivel en las filas del PSG, aunque no le ha bastado para acudir a la cita.

Uno de los que no ha dejado pasar la ocasión para mandar un mensaje al seleccionador español ha sido Achraf Hakimi. El amigo y compañero Ramos en el conjunto parisino no perdió la oportunidad de dejar un recado en las redes sociales, rompiendo una lanza a favor del defensor.

"Es el mejor defensa del mundo", escribió en su Twitter el marroquí. Únicamente le bastaron seis palabras para defender lo que a su parecer es una decisión injusta de Luis Enrique. Una nueva ausencia que se une a las de las últimas convocatorias, donde tampoco ha sido llamado.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

Además, el técnico de la Selección fue preguntado en la rueda de prensa posterior al anuncio de los convocados por aquellos futbolistas que no han sido llamados. Sin embargo, él rechazó profundizar en ese tema para no hacer daño a aquellos que se habían quedado a las puertas.

Únicamente, hizo referencia a la figura de Borja Iglesias. El delantero del Betis se quedó sin ir al Mundial, ya que en su lugar Luis Enrique prefirió apostar por Ansu Fati en su lugar. Un duro varapalo para el atacante, que ha visto como su gran temporada no ha sido premiada pese a ser llamados por Luis Enrique en anteriores ocasiones.

Más de un año sin Ramos

La ausencia de Sergio Ramos en la Selección no es nada raro. Durante el último año y medio, el central del PSG no ha recibido llamada alguna para vestir los colores de la camiseta. Desde el partido frente a Kosovo en marzo de 2021, no se le ha vuelto a ver formar parte de un once o convocatoria.

Ramos con España

Sin embargo, las expectativas se dispararon antes de hacer oficial la lista para la cita mundialista. Tras una serie de altibajos en su juego desde su desembarco en París, Ramos volvió a recuperar el nivel y eso le hizo estar en la prelista que había configurado Luis Enrique para ir a Qatar.

Sin embargo, el técnico ha preferido apostar por continuar el ciclo mundialista con aquellos jugadores con los que ya había contado en anteriores citas.

