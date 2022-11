Asensio encuentra la vía para pelear su renovación en el Real Madrid

Lo dijo Carlo Ancelotti tras la goleada al Celtic: "Asensio ha sido el mejor del partido". El '11' del Real Madrid protagonizó su mejor actuación en lo que va de temporada y mandó un mensaje: quiere pelear, por el puesto y por seguir en el club blanco. Partidos así juegan a su favor para lograr la ansiada renovación.

Sin Karim Benzema en el campo hasta la segunda parte, el líder del Real Madrid en la zona ofensiva fue Marco Asensio. Conectó con Valverde, sus balones a Rodrygo y Vinicius eran casi regalos de cara a puerta, fue clave en las jugadas de los dos penaltis y obtuvo premio con su zurda en forma de gol. Protagonista en todo.

Los datos del partido de Asensio muestran el nivel que dejó, aunque la UEFA diera el MVP de la tarde-noche a Fede -otro que merecía reconocimiento por su actuación-. El balear tuvo el mejor porcentaje de pase (94%, con 63/67), fue el madridista que más pases clave dio (5) y el segundo tras Kroos que más toques de balón hizo (91). También calentó su pierna izquierda con cinco disparos (dos a puerta, uno fuera y dos blocados).

El análisis del partido de Marco Asensio contra el Celtic David Vicente

Así explicó Ancelotti su partido, destacando la reacción que tuvo tras pasarse semanas sin apenas contar: "Ha sido el mejor del partido. Ha mezclado bien con Valverde. Ha sido contundente y efectivo. El mejor. Su actitud cuando no jugaba ha sido buena. No tenía dudas, pero cuando no estás contento puedes tener una actitud negativa o positiva. Él eligió la positiva".

Es la 'rebeldía eficiente' de Asensio. De su enfado monumental ante el Mallorca por quedarse sin jugar no han pasado ni dos meses. Entonces algo hizo chip en su cabeza y se empleó a fondo para volver a ser importante en el equipo. De momento, Ancelotti ya ha vuelto a contar de pleno con él dándole los 90 minutos en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Champions League.

[Carlo Ancelotti se convierte en el entrenador con más victorias de la Champions League]

Este Asensio es otro y se ha ganado que se vuelva a hablar de su renovación. Los números del que fuera el tercer máximo goleador del Real Madrid la pasada temporada (12 goles) vuelven a ser buenos: tres goles y dos asistencias en 336 minutos, una acción de gol cada 67'. Un promedio cuanto menos rentable en un club que aspira a todo y por ende todos tienen que sumar.

Su realidad ya no es la que era en septiembre, cuando entre la Supercopa de Europa y las cinco primeras jornadas de Liga había jugado apenas siete minutos. Estaba a la cola en tiempo de juego en la plantilla y actualmente ha superado ya a Hazard y Ceballos. Atrás quedan también sus palabras con las que no cerró la puerta al Barça y que no sentaron bien en el madridismo.

Momento de hablar

En este panorama, se abre la puerta al diálogo para estudiar la renovación. El parón por el Mundial, en el que casi seguro Asensio estará en Qatar siendo una de las referencias de la Selección, parece el momento propicio para ello. Sobre todo porque el 1 de enero, en caso de no renovar, el jugador será libre de negociar con el club que quiera para firmar un nuevo contrato en verano de 2023.

El Madrid no le ofreció renovar hace unos meses, poniéndole en el mercado con un precio que rondaba los 50 millones. Asensio buscó equipo, pero nadie llegó a las exigencias económicas del club blanco. Diferente será si se marcha libre, ya que entonces los pretendientes se multiplacarán.

Asensio celebra su gol frente al Celtic. REUTERS

Dos inconvenientes siguen pesando sobre el deseo de Asensio de seguir en el Madrid. Tres si se mantiene la postura del club de no ofrecerle una mejora salarial y la del jugador de crecer en el escalafón económico de la plantilla.

En lo deportivo, pese a su buen rendimiento, Asensio sigue teniendo por delante a Fede Valverde y Rodrygo en el lado derecho del tridente de ataque. Ancelotti insiste en que hay hueco para todos, pero el balear es considerado prescindible en caso de que su renovación siga atascada. Marco pelea en el campo para cambiar eso, algo que igualmente se valora de forma positiva desde el club.

El otro problema está en su agente, que desde la pasada primavera es Jorge Mendes. El portugués es una de esas figuras con las que al Real Madrid no gusta tratar de un tiempo a esta parte. Ha demostrado en múltiples ocasiones que es alguien que mira más por lo económico que lo deportivo.

Asensio está cumpliendo con su parte y falta el resto, ese es el resumen de su situación actual. Ancelotti está contento, sus compañeros también cuando está en el campo y él ha vuelto a sonreír. El Santiago Bernabéu, que le llegó a pitar, también se lo ha reconocido con aplausos. El 'rebelde' Marco va ganando su partida.

Sigue los temas que te interesan