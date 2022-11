Ancelotti, sobre Asensio tras ganar al Celtic: "Marco ha sido el mejor del partido para mi"

El Real Madrid recuperó la senda de la victoria tras dos empates consecutivos. El conjunto merengue recuperó la sonrisa tras una gran actuación frente a su público en el Estadio Santiago Bernabéu. El encargo de analizar el triunfo fue Carlo Ancelotti, el técnico merengue dio sus impresiones sobre lo acontecido en el terreno de juego.

Para el italiano, Marco Asensio "fue el mejor jugador del partido". El español realizó un gran encuentro, con gol incluido. Además, Ancelotti se convirtió en el entrenador más ganador de la Champions League al superar a Alex Ferguson con la victoria frente al Celtic de Glasgow.

También habló de la proyección del trío formado por Vinicius, Valverde y Rodrygo. "Tienen ahora más protagonismo y confianza", aseguró el técnico italiano, en un duelo donde marcaron los tres.

Capacidad goleadora

"Es algo más mental. Hay jugadores con más protagonismos. Valverde ha cambiado de manera radical, Vinicius busca mejores posiciones en el área... Hemos pasado bien el tramo sin Karim".

El Celtic

"No hay peros, el gol encajado tampoco. El rival ha marcado de falta. La interpretación del partido ha sido buena desde el inicio. No queríamos problemas y lo hemos logrado".

Papel de Asensio

"Ha aguantado bien, con una buena actitud en el periodo cuando no ha jugado. El trabajo que hizo le está llevando a aportar su calidad al equipo. No tengo dudas, no las tenía pero a veces cuando no estás contento puedes tener una reacción positiva, como él, o negativa".

"Marco ha sido el mejor del partido, ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde y la combinación de los tres de arriba ha sido muy buena. Tiene la calidad necesaria de un media punta que te puede marcar la diferencia y ha sido contundente efectivo con balón, sacrificio sin él. Ha sido el mejor".

Rodrygo, Vini y Valverde

"Tienen ahora más protagonismo y confianza, sobre todo Valverde que ha cambiado de manera radical en goles marcados respecto a la pasada temporada. Vinícius busca buenas posiciones dentro del área de penalti jugando sin Karim, que fue el protagonista el año pasado. Lo estamos reemplazando bien".

"Los tres lo están haciendo bien, tienen la posibilidad de mejorar en muchos aspectos. El hecho de no tener a Karim les ha dado a todos los jugadores de ataque mucha más responsabilidad, la han aceptado y están cumpliendo. Son profesionales muy serios pero muy humildes".

Vinicius se señala el escudo tras marcar.

"Llegar a quince goles sería bueno para Valverde. Tiene una calidad impresionante en el tiro, puede llegar a marcar muchos más".

Kroos y Modric

"Si los jóvenes te sorprenden un poco, Luka y Toni nunca te sorprenden. Están siempre a un nivel muy alto, manejan muy bien el balón, controlan los tiempos del juego con una calidad única. No tienen edad de niños pero están muy bien los dos".

Mundial y Sergio Ramos

"Sergio Ramos por la experiencia y la calidad que tiene, si está bien como ahora, físicamente y como está jugando, tiene que ir al Mundial sin duda. Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo".

