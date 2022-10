El Departamento de Integridad denuncia a Ancelotti por sus palabras sobre el penalti de Asensio

Al Real Madrid le siguen creciendo los problemas después de la polémica arbitral surgida en el partido del pasado domingo ante el Girona. El colegiado Melero López señaló un penalti muy discutido por una mano de Marco Asensio que levantó un gran malestar en varios de los estamentos del club, incluido Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano, que no suele criticar la labor arbitral, se mostró muy disgustado en rueda de prensa con este penalti y ahora se expone a una sanción porque el Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol le ha denunciado por sus palabras. Carletto apuntó que le colegiado se había inventado una infracción inexistente en los últimos momentos del partido.

"No me gusta hablar de esto. La primera situación es clara, no es penalti porque le da en el pecho, no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventando. La segunda situación es diferente, se puede pitar. Lo que me sorprende es que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla", argumentó el entrenador madridista.

⚖️ Un polémico arbitraje impide la victoria en el Santiago Bernabéu.#RealMadridGirona — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2022

La denuncia a Carletto

El Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol, que escucha y estudia las declaraciones de los futbolistas y los entrenadores después de cada partido, decidió este lunes abrir un proceso sancionador contra Carlo Ancelotti. Desde esta forma, ahora será el Comité de Competición el que tendrá que actuar y entrará a valorar si estas declaraciones realizadas por el italiano suponen realmente un hecho digno de acarrear una sanción.

Ancelotti se enfrenta ahora a una posible multa de entre dos y cuatro partidos sin poder sentarse en el banquillo del Real Madrid después de estas manifestaciones públicas realizadas con el enfado en el cuerpo. En el conjunto blanco, la indignación por el arbitraje sufrido este domingo a cargo de Melero López es máxima y consideran injustas las decisiones tomadas por el trencilla, especialmente la del penalti de Marco Asensio.

[Así fue el polémico penalti que señaló Melero López a favor del Girona por la mano de Marco Asensio]

Hay varios antecedentes de sanciones similares por declaraciones contra las decisiones de los árbitros. El último en ser sancionado por una idéntica situación fue Gayá, el jugador del Valencia. El lateral izquierdo señaló tras medirse a Osasuna que el colegiado había "visto un penalti y no ha querido pitarlo", algo por lo que tuvo que estar cuatro encuentros fuera del césped. Curiosamente, el colegiado de aquel envite fue Melero López, mismo protagonista del Santiago Bernabéu.

El futbolista del Valencia tuvo que cumplir la sanción y no pudo ayudar a su equipo en el tramo final de La Liga, aunque posteriormente declaró que no se arrepentía en absoluto de lo que había dicho. Ahora, por lo tanto, vuelve a surgir el debate de la justicia o la ética a la hora de sancionar este tipo de declaraciones, y si cortan el derecho a la libre expresión por parte de los protagonistas de fútbol.

Sigue los temas que te interesan