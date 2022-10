Real Madrid - Shakhtar, la Champions League en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

¿Favoritos en la Champions?: "No sabría decirte, no sé quién calcula eso pero entre los cuatro o cinco equipos, en la quiniela, el Real Madrid está entre ellos. Sabemos lo complicado que es ganar esta competición y no creo que nadie, cuando se enfrenta a nosotros, no nos vea como un posible campeón".

Declaraciones de Xavi Hernández: "Al final las opiniones son subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo sí que opino que cuando has ganado de las últimas nueve ediciones, cinco veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen".

¿Es injusta la Champions?: "Hablando de justicia... ¿qué le parece justo a cada uno? El fútbol son resultados y gana el que más goles mete al rival y menos encaja, en eso hemos sido los mejores en los últimos años. Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no. Nosotros, en la última temporada hicimos un gran campeonato de Liga, una Champions con altibajos pero supimos aprovechar nuestros momentos. Me hace gracia porque este debate sale cuando gana la Copa de Europa el Real Madird y cuando la ganan el resto parece que la meritocracia es justa".

[Todas las declaraciones de Carvajal, aquí]