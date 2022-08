Los polémicos 'likes' de Marco Asensio en pleno debate sobre su futuro en el Real Madrid

No todo es Casemiro en el Real Madrid en estos días. Otros jugadores también se encuentran muy pendientes de lo que pueda suceder con su futuro. Uno de ellos es Marco Asensio. El mallorquín todavía no tiene claro dónde va a jugar la próxima temporada y qué va a pasar con su carrera deportiva, la cual se encuentra en el más absoluto limbo en estos momentos.

Marco tiene contrato con el Real Madrid hasta la temporada 2023. Es decir, el próximo verano quedaría libre. No es de los favoritos de Carlo Ancelotti, que ve por delante a Vinicius, Rodrygo y Hazard. Por ello, en la entidad merengue trabajan en una solución que pasaría por una salida este mismo verano. El problema es que todavía, cuando restan menos de dos semanas de mercado, no han llegado ofertas serias por él.

Mientras tanto, el jugador no pierde el tiempo y se ha manifestado a su manera en redes sociales para responder a todas las críticas que está recibiendo en las últimas semanas. Es uno de los grandes señalados por una afición que pide a gritos su salida, especialmente a través de esa redes en las que se ha creado una gran campaña en su contra.

Ahora, Marco Asensio ha querido mostrar su opinión ante la dura situación que está atravesando. Ha dado dos polémicos likes en la red social Twitter que han generado mucho debate entre los usuarios afines al conjunto madridista. Dos interacciones que responden a una clara intención de reivindicarse en uno de sus momentos más adversos.

Marco Asensio, celebrando un gol con la camiseta morada del Real Madrid Real Madrid

Asensio se reivindica

El primero de esos populares 'me gustas' que ya se han viralizado entre el madridismo hacía referencia a una estadística ofrecida por el portal especializado Opta. En ella se hacía referencia a los jugadores de La Liga que más goles han metido desde fuera del área en todas las competiciones desde la salida de Leo Messi del FC Barcelona. El ahora estandarte del PSG era un auténtico bombardero desde más allá del arco debido a su precisión y a su enorme precisión con las faltas.

Asensio figura como primero de esa lista con cinco goles, una cantidad que no parece muy alta, pero que le sirve para establecerse en la punta. Le siguen Nabil Fekir, Sergio Canales, Gonçalo Guedes y Cristian Tello con cuatro dianas. El mallorquín ha querido sacar pecho con este dato que evidentemente le posiciona muy bien y por eso ha dejado su like.

5 - Jugadores de LaLiga con más goles desde fuera del área en todas las competiciones desde la 21/22, primera temporada desde la marcha de Lionel Messi :



5 - MARCO ASENSIO

4 - Nabil Fekir

4 - Cristian Tello

4 - Gonçalo Guedes

4 - Sergio Canales



Calidad. pic.twitter.com/odcDqxXulq — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2022

Pero su manifestación más polémica ha llegado cuando le ha dado 'me gusta' a una publicación la revista Madridista Real en la que aparece un artículo de opinión donde se expone la idea de que Asensio no se merece tener que pasar por todo lo que está pasando. De hecho, el título de la pieza es Marco Asensio no se merece esto. Especialmente en estas últimas semanas en las que está en boca de todos por su futuro y donde muchos aficionados le siguen pidiendo que abandone la 'Casa Blanca'.

Marco sabe que tiene un problema con su futuro. Está llamado a aceptar una oferta para salir que no termina de llegar. De lo contrario, lo más probable es que el club blanco le ponga sobre la mesa una oferta de renovación a la baja para intentar que no se marche gratis el próximo verano. Una situación muy similar a la de Dani Ceballos, aunque el utrerano sí cuenta par Ancelotti. Sobre todo tras el adiós de Casemiro.

