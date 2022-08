Luka Modric acepta el reto: "La edad no importa, sí lo es lo que demuestras en el campo"

36 años y subiendo, pero se siente como un juvenil. Luka Modric tiene que responder a preguntas sobre su edad de forma constante. El jugador del Real Madrid afronta de levantar un nuevo título vestido de blanco con la Supercopa de Europa. El croata será titular este miércoles ante el Eintracht Frankfurt y aspira a seguir dando rienda a su gran carrera en la entidad merengue. El objetivo de este 'viejoven' se centra en conquistar Helsinki como dijo junto a Carlo Ancelotti a los medios.

Recientemente renovado hasta junio de 2023, Modric afronta el reto de enfrentarse a una temporada en la que la exigencia en forma de número de partidos será máxima. Una temporada que, por si fuera poco, tendrá entre noviembre y diciembre el Mundial de Qatar 2022. Una cita mundialista en un calendario totalmente inusual y que será, casi con toda probabilidad, la última gran cita de Luka con su combinado nacional. En todo caso, no quiere reducir sus minutos.

Modric está a punto. El jugador croata es uno de los mejores futbolistas del mundo y a pesar de tener casi 37 años, su rendimiento no baja en los entrenamientos. Luce un estado físico espectacular. Las piernas del Balón de Oro parecen listas para una trepidante temporada en el Real Madrid, así como su pie mágico. Esa parte de su cuerpo es la que Karim Benzema cogería si pudiera. Quiere seguir demostrando su maestría con ese toque de balón mucho más tiempo.

🎙💬 @lukamodric10: "Ha sido un camino muy bonito. Tenemos mucha ilusión y ganas del partido de mañana"#SuperCup pic.twitter.com/G0rxNVOVEw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 9, 2022

Empezar ganando

"Ha sido un camino difícil pero muy bonito por cómo hemos ganado la Champions. Tenemos muchas ganas del partido de este miércoles".

Se siente joven

"Para estar a este nivel tienes que trabajar mucho dentro y fuera del campo. Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos muy buena plantilla y estamos preparados para hacer una buena temporada. Vamos a dar el máximo como todos los años y a ver hasta donde llegamos al final de la temporada".

Más descanso

"Para nada. No lo veo nada distinto. Yo siempre lo he dicho: la edad no importa, importa lo que demuestras en el campo. Eso es lo más importante. Yo me siento muy bien jugando. Hablo con el míster todos los días, vamos a ver cómo lo va a gestionar. Él sabe que me siento mejor jugando. Me siento bien, estoy en disposición para ayudar al equipo en todos los aspectos. El hecho de que el Mundial esté en mitad de la temporada no cambia nada. Tengo que estar preparado y entrenar bien como lo he hecho siempre. ¿Cuánto voy a aguantar? Vamos a verlo".

Importancia de la Supercopa

"Toda competición es importante. Recordamos que la última vez perdimos contra el Atlético. Estamos aquí para ganar y empezar la temporada de la mejor manera".

¿Qué cogería de Benzema?

"Cuando entrenas con él te das cuenta de que es un jugador único. Cogería todo. Me alegro de que ahora todos reconozcan lo que yo sabía desde hace tiempo. Si tuviera que coger una cosa de él serían los goles".

