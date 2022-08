Rodrygo se pone en modo Supercopa de Europa: "Olvidamos el nombre, solo queremos ganar"

El Real Madrid ya está en modo Supercopa de Europa. Cuando han pasado poco más de dos meses desde que el equipo de Carlo Ancelotti levantó su 14ª Champions League, los blancos vuelven de la gira por Estados Unidos con un nuevo título en juego ante el Eintracht Frankfurt este próximo miércoles 10 de agosto. Rodrygo Goes demuestra que van con todo a por la primera gran cita de esta temporada en la que los merengues aspiran a todo.

"Nunca he jugado una Supercopa de Europa. Solo he jugado la de España y creo que es genial. Quiero jugarla cada año. Para ello, tienes que ganar la Champions League y quiero ganar siempre la Champions. Va a ser muy especial para mí. En todas las finales, nosotros olvidamos el nombre de la competición y solo queremos ganar. Sea la Supercopa, la Champions o la que sea, nosotros siempre salimos a ganar. Es la mentalidad de nuestro equipo", sentencia el jugador de fútbol.

El jugador brasileño dejó claro que su sitio está en el Santiago Bernabéu esta semana pasada y su paso adelante tuvo premio: renovación hasta el año 2028 y 1000 millones de cláusula. El joven futbolista fue fichado dentro de esa política de captación de los valores de presente y futuro. Esta prolongación del contrato irá de la mano de una importante subida de su sueldo. El objetivo es que se sienta como en casa, algo que ya es Madrid para él, tal y como ha venido asegurando en los últimos meses.

Todavía se pellizca tras este último año. "Algunas veces me digo a mí mismo: ¡Dios mío, he ganado una Champions! Todavía no me puedo creer que la haya conseguido. Siempre ha sido uno de mis mayores sueños: jugar en el Real Madrid y ganar la Champions. Y lo he conseguido con solo 21 años. Creo que es difícil asimilar que lo he logrado. Pero no solo la Champions, ya he ganado la Liga dos veces, otras dos veces la Supercopa de España y ahora la Champions. Creo que no ha podido ser mejor", explica Rodrygo.

El brasileño está ante su momento de explosión, pero él quiere ir más allá. "Quiero marcar más goles cada día, asistir y jugar más. Creo que estoy mejorando y jugando mejor cada temporada. En mi primer año creo que estuve bien, en el segundo no pude jugar mucho por la lesión grave que tuve y en la tercera temporada estuve mejor. En la próxima temporada, creo que voy a estar mejor que en las anteriores", promete el futbolista de 21 años.

Esto podría generar más expectativas sobre su figura, pero es algo que le motiva. "Es más divertido jugar con presión. Jugar sin que haya nada en juego no tiene gracia, especialmente cuando hablamos de deportes y competitividad. Es bueno tener esa presión", reflexiona. Rodrygo no se pone metas concretas: "No quiero pensar en marcar un número de goles o asistencias. Eso no me gusta. En lo único que pienso es en ser mejor que la temporada anterior. Quiero jugar mejor en el partido siguiente".

Para ello, tiene toda la confianza de Carlo Ancelotti. "Tiene éxito allá donde va y aquí no podía ser diferente. Ha hecho un trabajo espectacular con nosotros desde el día que llegó. Siempre recuerdo todo lo que nos dijo durante la pretemporada, los consejos que nos dio. Durante la temporada el equipo siguió creciendo y mejorando, tuvimos pocos momentos malos y al final todo salió bien", explica Rodrygo.

