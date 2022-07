Ceballos se agarra al Real Madrid: la puerta abierta de Ancelotti y su condición de agente libre en el 2023

El Real Madrid ha disputado ya dos partidos en esta pretemporada que han dejado ver algunas cosas importantes. Una de ellas es que Dani Ceballos se ha convertido en una de las grandes revelaciones. Sus minutos ante el Barça y ante el Club América han sido de lo mejor. Una situación que le respalda en mitad de la gran decisión por su futuro.

El utrerano siempre ha sido uno de los nombres calientes de la plantilla de Ancelotti y desde que se abrió el mercado de fichajes, e incluso antes, su futuro ha estado más vinculado con una salida que con seguir vistiendo de blanco. Sin embargo, no se han dado las condiciones necesarias para que eso se efectúe hasta ahora.

Ni ha llegado un club con una oferta en firme ni el Real Madrid tiene intención de regalarle. Su destino más esperable, el Real Betis, nunca se ha planteado en serio su fichaje y no ha presentado nunca una proposición al club blanco que se acercara ni lo más mínimo a las pretensiones merengues. Por ello, tras muchos mensajes cruzados entre el club andaluz y el jugador, todo apunta a que Ceballos continuará en el Real Madrid salvo sorpresa del mercado.

Ceballos, un perfil diferente y la falta de ofertas facilitan su posible continuidad en el Real Madrid Real Madrid

Ceballos apuesta por quedarse

El Real Madrid tiene una amplia operación salida en ciernes. Algunos nombres, como los de Borja Mayoral, están casi fuera del club a falta de confirmación oficial. En otros como los de Mariano o Vallejo se trabaja sin descanso. Y después hay otros como los Ceballos o Marco Asensio que son capítulo aparte. Futbolistas que agradan a Ancelotti y que si no tienen una oferta importante, continuarán. Ese es el caso de Asensio, que ha cambiado el paso en Estados Unidos. Y podría ser también el de Ceballos.

El jugador andaluz era uno de los fijos en la rampa de salida. No contaba para Zidane y aunque Ancelotti le ha dado algo más de protagonismo, no se ha consolidado como importante en la plantilla. No obstante, su final de temporada fue al alza. Incluso llegó a disputar algunos minutos en la final de la Champions.

Han ido pasando los días y su percepción ha cambiado, por lo que ahora su salida parece más lejana que nunca. El utrerano ve con muy buenos ojos quedarse en el club blanco, ya que se trata de una buena oportunidad tanto para su presente como para su futuro. Por ello, ahora no descarta ninguna posibilidad y confía en ganarse la confianza de Ancelotti y aportar un perfil diferente a la plantilla. Tiene a su favor ser el único jugador de talento puro y de combinación en el banquillo.

Puerta abierta de Ancelotti

Carlo Ancelotti, ahora mismo, le abre las puertas de par en par a Dani Ceballos en el sentido más amplio de la expresión. Si decide salir y sus agentes o algún club llegan con una oferta convincente para el Real Madrid, podría irse sin ningún problema. Esa oferta estaba destinada a ser la del Betis, pero los tanteos que se produjeron no fueron los esperados. Ahora, los andaluces están más centrados en nombres como los de Héctor Bellerín y Aouar, centrocampista del Olympique de Lyon.

La otra posibilidad de esas puertas abiertas de 'Carletto' es la de quedarse. El técnico no se cierra a que no forme parte de su plantilla y por ello le da también la oportunidad de continuar. Es un jugador que le agrada y así se lo hizo saber el año pasado. De no haber tenido su grave lesión de tobillo en los Juegos Olímpicos, habría sido más importante en las rotaciones. Aunque al final terminó entrando.

Ahora, parece dispuesto a convencer a Ancelotti y a ganarse algo de crédito desde el minuto uno. Está cuajando una muy buena pretemporada, con minutos de calidad en los partidos que se han disputado, y 'Carletto' valora su actitud, sus ganas y su intención de pelear. A su favor tiene que es el único perfil parecido al de Modric en la plantilla entre tanto jugador físico como Camavinga, Fede Valverde o Tchouameni. No obstante, sabe que la tarea no será fácil porque tiene a seis futbolistas por delante a los que tendrá que superar.

Dani Ceballos, Borja Mayoral y Takefusa Kubo, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Un futuro incierto

Parece que ahora mismo, la opción elegida por Dani Ceballos es la de apostar por su continuidad en el Real Madrid. Sabe que con tanta competencia tiene muy complicado poder jugar con cierta regularidad. Sin embargo, quiere tener una baza a su favor en el futuro. Por ello no solo mira a esta temporada, si no también a la próxima.

Ceballos tenía el gran reto por delante de ir al Mundial de Qatar y en el Madrid será complicado conseguirlo. Ancelotti no parece dispuesto a darle los minutos que necesitaría para convencer a Luis Enrique. Aunque todo es posible. Tanto conseguir el visto bueno del italiano como convencer al asturiano sin tener gran protagonismo.

Sin embargo, el andaluz tiene en mente también cómo gestionar su futuro. Termina su contrato con el Real Madrid en el año 2023 y si continúa un curso más podrá salir gratis el próximo verano. Sería la oportunidad perfecta para buscar un buen club y un gran contrato para reimpulsar su carrera.

Ante esa situación, como sucede con Asensio, el Real Madrid intentará renovarle por una o dos temporadas más para impedir que se marche sin dejar ni un solo euro en la caja. Y quien sabe si obteniendo por el camino un rendimiento sorprendente este curso. En ese momento se producirá un tira y afloja entre las dos partes que se abrirán a una nueva negociación si finalmente este verano no ha habido ningún cambio.

