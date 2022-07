Borja Mayoral, adiós inminente y Mariano, atascado: qué pasa en la delantera del Real Madrid

Mientras la plantilla del Real Madrid se encuentra ya en plena gira veraniega por Estados Unidos, en Valdebebas sigue la actividad para cerrar la plantilla del curso que viene. Se trabaja sobre las salidas y en la delantera se avecina una pronto: la de Borja Mayoral. Con el de Parla comparte posición Mariano Díaz y a él también se le busca destino.

La posición del '9' titular está sobradamente cubierta por Karim Benzema, pero en el rol de suplente aparecen muchas dudas. Tanto es así que la gran apuesta de los últimos años (Luka Jovic) ya está fuera, el cedido que vuelve (Mayoral) está a punto de irse y la tercera alternativa (Mariano) no cuenta.

Ancelotti ha dejado claro que no espera más fichajes. Donde solo podría llegar alguien es en el centro de la delantera, pero solo en el caso de dar salida también a Mariano y que apareciera en el mercado una oportunidad atractiva. Difícil en ambos casos.

Mayoral, rumbo al Getafe

Por partes, lo de Mayoral está cerca. Tal y como adelantó MARCA, el futuro del delantero pasa por el Getafe y esta vez como propiedad azulona. Entre los clubes está pactado un traspaso a cambio de 10 millones de euros, que se espera que se cierre una vez que los detalles pendientes queden resueltos.

Curiosamente, Mayoral ha sido el último en incorporarse a la gira del Real Madrid en EEUU. No pudo viajar con el resto de la expedición por unos problemas burocráticos y no fue hasta este domingo 24 de mayo cuando ya pudo volver a entrenarse con sus compañeros. De resolverse pronto lo del Getafe -el Madrid no vuelve a casa hasta final de semana-, debería coger otra vez un avión para regresar a la capital y firmar por su nuevo equipo.

Borja Mayoral entrenando con el Real Madrid Real Madrid

Ancelotti no fue categórico con el futuro de Mayoral y es que lo suyo nunca ha estado claro. El jugador siempre ha querido triunfar en el Madrid, pero tampoco las tenía consigo sobre si aceptar ser el suplente de Benzema era lo mejor para su carrera. El club, por su parte, ve una gran operación vender al delantero por 10 millones después de haberle cedido a cuatro equipos diferentes (dejando esas operaciones otro buen puñado de millones).

Mariano, en su último año

Para el Madrid sería ideal encontrar salida también para Mariano. Ancelotti no cuenta con él por segundo año seguido y el club hace tiempo que decidió que lo mejor era desprenderse del delantero. Pero el propio Mariano ha rechazado varias propuestas a lo largo de los años y tampoco hay clubes que quieran pagar su salario íntegro (5 millones netos).

Se vuelve a intentar este verano, pero se asume su dificultad. Por eso también se ha dado luz verde a la operación de Mayoral, ya que en ningún caso se iban a quedar él y Mariano juntos. El puesto de tercer delantero está reservado para Juanmi Latasa, que irá a caballo entre el Castilla y el primer equipo.

Lo que cambia este verano respecto a Mariano es que ha entrado en su último año de contrato con el Real Madrid. En junio de 2023 se despedirá del club blanco y si se pasa todo un año más en el banquillo le será todavía más complicado enganchar un buen destino para su futuro. Por eso ahora se piensa lo de salir, pero el suspense apunta a alargarse hasta el final.

Hasta el 1 de septiembre no se descarta nada en el Real Madrid, igual que el año pasado cuando se fichó a Eduardo Camavinga in extremis. Este verano la sorpresa podría llegar en forma de delantero que venga a ser el '9' los días que Benzema no esté. Antes de eso deberá irse Mariano.

