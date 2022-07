La reacción viral de Dani Ceballos a un gol de Nacho Fernández en Los Ángeles: no se puede ser más genio

Ver a Nacho Fernández meter un gol no es habitual ni en los entrenamientos y eso provoca las mofas de sus compañeros. El canterano que va camino de ser jugador 'One Club Men' en el Real Madrid afronta una temporada en la que ha llegado un nuevo hombre a la defensa, pero eso no ha provocado que el zaguero tire la toalla con sus opciones en el equipo. Su polivalencia hace de él una figura indispensable, además de lo que significa para el grupo.

En este último entrenamiento del jueves, Nacho dejó una de las imágenes con una bella acción que culminó mandando el balón a las redes. Todo nació de las botas del Benzema más mago. El francés, que alterna entrenamientos en el gimnasio y con sus compañeros tras ser el último en incorporarse, dejó al central de cara a portería para que finalizara la jugada. Tras ese movimiento, Dani Ceballos reaccionó hincando su rodilla y recibiendo la diestra del zaguero para limpiar su bota.

Nacho es de momentos brillantes en los que encuentra goles en ocasiones salvadores. Son varios los tantos del central que se recuerdan bajo circunstancias límite, ayudando a remontar o a ganar un encuentro. El valor de un jugador como él es incalculable. Su amor por el club, la polivalencia que le permite jugar en cualquier posición defensiva y la forma en la que ha desarrollado su carrera le abren las puertas de la historia.

Nacho afronta la que será su decimotercera campaña por detrás de la pareja Alaba-Militao, al igual que la temporada pasada. Pero este verano, además de tener que luchar contra dos centrales que se han convertido en dos de los mejores del mundo cuando juegan juntos, también tendrá que competir con la llegada de Antonio Rudiger. El central ex del Chelsea sube aún más el nivel de una zaga que es de las mejores cubiertas del planeta.

También aparece la figura de Vallejo como quinto central, pero en el caso del aragonés es una incógnita si seguirá la próxima temporada en el Real Madrid. En cualquier caso, Nacho tiene a sus 32 años muchos precedentes en su historial de temporadas en las que partía con desventaja sobre sus compañeros y acababa siendo un jugador clave en fechas señaladas. La próxima temporada, la 2022/2023, parece que no va a ser una excepción.

El último curso acabó jugando 42 partidos, igualando su mejor marca en el Real Madrid. Y es que Nacho además ha tenido durante toda su carrera el complicado reto de rendir sin tener continuidad en el 'once' y hacerlo además normalmente el final de la temporada, cuando se acumulan las lesiones, las sanciones y el margen de error en los partidos es menor. El valor del canterano va más allá de no ser un jugador conflictivo a pesar de no tener todos los minutos que le gustaría.

Su rendimiento ha llamado la atención durante estas últimas temporadas y han sido muchos los que han pedido su convocatoria con la selección. Sin embargo, no parece del gusto de Luis Enrique, ya que en las distintas convocatorias de esta temporada el seleccionador asturiano se ha decantado por otros jugadores, como Éric García, Pau Torres, Íñigo Martínez o Aymeric Laporte. El sueño de Qatar 2022, después de tener presencia en Rusia 2018, parece lejano.

