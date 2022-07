Camavinga, del Real Madrid a las pasarelas: así desfiló para Balenciaga

La Paris Fashion Week ha dejado una imagen inédita: el futbolista Eduardo Camavinga subido a una pasarela. El centrocampista del Real Madrid ha cambiado el Santiago Bernabéu por los focos del desfile de Balenciaga. Nunca antes un jugador de fútbol había hecho algo así para la marca de moda española.

Por un día, Camavinga se ha convertido en modelo de la firma que se fundó en 1917. 105 años después, un futbolista desfila para la mítica Balenciaga y lo hace en la cuna de la moda: París. El jugador ha dejado huella de ello en su perfil de Instagram, donde ha compartido varios vídeos de él sobre la pasarela.

Durante el segundo desfile de alta costura de Demna Gvasalia, de la nueva temporada de Balenciaga, Eduardo Camavinga acaparó gran parte de las miradas. El mediocentro del Real Madrid es un auténtico apasionado de la moda y en numerosas ocasiones ha dejado con la boca abierta a más de uno por sus arriesgados outfits.

Eduardo Camavinga devient le premier footballeur à défiler pour Balenciaga. ️🏿



La pépite a défilé aux côtés de Nicole Kidman et de Kim Kardashian pour la nouvelle collection de Balenciaga, lors du deuxième défilé du styliste Demna Gvasalia pour la maison de couture française. pic.twitter.com/mUy8l3FVhr — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) July 6, 2022

Esto no es algo único de Camavinga, cada vez son más los futbolistas, o deportistas en general, que no dudan en arriesgar con sus looks. Mucho ha dado de qué hablar, por ejemplo, Sergio Ramos. Prácticamente, cada uno de los outfits que elegía para visitar el Santiago Bernabéu, cuando estaba lesionado en su última temporada como jugador del Real Madrid, se convertía en noticia.

[Camavinga, Gavi y Bellingham lideran la carrera por el Golden Boy: los 100 candidatos]

También Héctor Bellerín se encuentra en esta lista. De hecho, en un puesto muy alto. No solo por destacar por una gran personalidad a la hora de vestir, sino porque también cambió el fútbol por la pasarela por un día. Fue en el año 2019, entonces desfiló para el show de Louis Vuitton de Virgil Abloh.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Balenciaga (@balenciaga)

Así las cosas, Camavinga cumple un particular sueño alejado de su profesión. La moda es una pasión para él. Y no ha dudado en dejarlo patente durante la Semana de la Moda de París. Allí también se ha podido ver a otro futbolista del Real Madrid que no oculta su devoción por la moda: el austriaco David Alaba.

Sigue los temas que te interesan