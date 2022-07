El Cádiz CF hace oficial el fichaje de Víctor Chust: el Real Madrid se guarda un porcentaje de propiedad

Nueva salida en el Real Madrid. El club blanco y el Cádiz CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa central Víctor Chust por un millón de euros. El jugador estuvo cedido la última temporada en el cuadro gaditano y ahora buscará asentarse en la Primera División. El canterano firma por cuatro temporadas hasta 2026, mientras que la entidad merengue se guarda el 50% de sus derechos en un posible futuro traspaso o regreso a la 'Casa Blanca'.

Los blancos se guardarán una opción de tanteo, es decir, tendrán la opción decidir qué hacer con su futuro. El Real Madrid tendrá control sobre el futbolista y tendrán la alternativa de poder repescarlo siempre que lo consideren. Es una estrategia particular y muy utilizada en la casa blanca. En concreto, en Valdebebas han aplicado este estilo de traspasos en los canteranos de La Fábrica. También lo hicieron con Mario Gila, recién traspasado a la Lazio.

Es una oportunidad importante. El central madridista viene de realizar una gran temporada bajo las órdenes de Sergio González, consiguiendo el objetivo de la permanencia. A lo largo de esta temporada, el canterano blanco ha disputado 29 partidos adquiriendo un rol importante durante el segundo tramo de La Liga. En Valdebebas no le quieren perder la pista y es por ello por lo que han optado por reservarse la mitad de sus derechos. Chust ha aparecido también en la Sub21 con Luis de la Fuente.

Chust destaca por sus condiciones físicas, aunque no es excesivamente alto con su 1,82. A pesar de ser muy técnico, el defensa ha evolucionado mucho durante el último año en otros aspectos y ha dado un paso adelante que ahora busca consolidar. A los 12 años el Real Madrid le llamó, cogió un tren desde Valencia junto a su familia y ya no volvería a salir de La Fábrica hasta esta pasada temporada. También es un habitual de las convocatorias en las categorías inferiores de la Selección.

Ya van dos movimientos de jóvenes defensas en el Real Madrid, pero podrían no ser los únicos. Jesús Vallejo, Miguel Gutiérrez y Rafa Marín han recibido desde que terminó la temporada varias propuestas para salir. Les han trasmitido su confianza de cara al futuro, pero es importante que su proyección no se vea mermada. El primero se quiere quedar y los otros dos no ven con malos ojos salir, aunque el club también valora que permanezcan a caballo entre el Castilla y el primer equipo.

Chust también se ha despedido del Real Madrid: "Con la mochila cargada de ilusiones, me afinqué en la ciudad, objetivos que con los años se han ido cumpliendo y que jamás olvidaré; desde aquel 25 de agosto de 2020 cuando en Suiza fuimos campeones de la Youth League hasta mi debut profesional con el primer equipo. No estoy seguro de que se pueda plasmar tanta felicidad y alegría por aquella oportunidad, por lo vivido, por los recuerdos, por el orgullo de vestir este escudo".

