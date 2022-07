Militao denuncia los comentarios racistas que ha recibido por una foto con Vinicius y Rodrygo

La lacra del racismo en las redes sociales contra los deportistas profesionales sigue dando nuevos episodios. El último lo han protagonizado Eder Militao, Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, quienes han recibido comentarios denigrantes en los últimos días a raíz de una publicación de Twitter. No la habían subido ninguno de ellos, pero caras con monos y otros mensajes llegaron a los ojos de los jugadores de fútbol. El central del Real Madrid lo ha denunciado este martes.

"Los comentarios racistas en la foto mía con Vinicius y Rodrygo Goes nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros", escribe Militao en una publicación que ha subido a Twitter. Todo surgió a raíz de una publicación del diario AS en la red social de las fotos por antonomasia. Los merengues han recibido el apoyo de muchos más seguidores tras conocerse este caso de racismo en las redes sociales.

La foto de la discordia tenía a los brasileños Rodrygo, Vinicius Júnior y Militão. Venía a colación de las renovaciones de los tres jugadores este verano. Los tres salen vestidos con la camiseta del Real Madrid y celebrando un gol. Debajo de la publicación en la que se pedía a los seguidores que definieran al trío con un emoji o una frase. Las hubo positivas, alabando el hecho de que los futbolistas jóvenes sigan perteneciendo a la entidad merengue, pero también hubo insultos.

Los comentarios racistas en la foto mía con @ViniJr y @RodrygoGoes nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros. ✊🏿 #StopRacism https://t.co/qnjb1aKKpY — Éder Militão (@edermilitao) July 5, 2022

La gran mayoría elogió al trío de jugadores brasileños con expresiones como: "Real Brasil", "Samba, samba de Janeiro", "Selección Sub20 de Brasil", "Se viene la 15ª Champions League" o "El futuro está aquí". El problema surgió cuando aparecieron los racistas y aprovecharon el contexto para sacar su rabia: "Negros en el ataúd" o "¿Qué selección africana es esta?". A los insultos se le sumaron emojis con la cara del mono y el símbolo del dólar.

El mismo Vinicius ha sido víctima de racismo en la última temporada. El brasileño primero sufrió estos hechos en El Clásico del Camp Nou. Un altercado que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte de LaLiga, pero que no impidió que Vinicius tuviera que vivirlo de nuevo en el campo del Mallorca. Allí, varios aficionados "entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 6 segundos: uh uh uh uh", como recogió el informe. También hubo gritos de: "vete a recoger plátanos".

Es una lacra que también se extiende a la Premier League. Esta temporada se han producido más de 400 investigaciones por abuso racista contra entrenadores y futbolistas. Lo que se pretende es que se identifique a los sujetos racistas y que, entre algunas medidas, se les pueda prohibir la entrada a los estadios e incluso que puedan ser procesados por la policía.

