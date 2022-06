Rudiger: "Ancelotti fue clave para que fichara por el Real Madrid"

Sobre la competencia con sus nuevos compañeros ha indicado que siempre es buena: "Al final estamos hablando de jugadores que acaban de ganar la Champions League, y por ejemplo Nacho ya la ha ganado cinco veces. Hablamos de una muy buena combinación de experiencia y, por ejemplo, Militão que es un poco más joven pero también reconocido internacionalmente y con muchos partidos. Estoy deseando empezar".

Referencias en el vestuario

En cuanto a las referencias sobre el vestuario, ha contado que no ha buscado muchas: "No he hablado demasiado con Kroos sobre el Real Madrid, he hablado más con Mateo Kovacić y me ha dicho muchas cosas porque habla mucho con Modrić. Me dijo: 'Vete allí y disfruta mucho, es un gran paso para ti'. Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid".