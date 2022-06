Al-Khelaïfi: "El Madrid ofreció a Mbappé mucho más dinero que nosotros"

Después de muchos meses bajo el foco, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha concedido una entrevista en Le Parisien. No ha esquivado ningún tema, con especial atención a todo lo que ha sucedido con el caso Mbappé y el Real Madrid, un culebrón que ha acabado con el jugador francés renovando por el equipo parisino.

"No me gusta hablar de mí mismo. Pero durante los últimos cinco años, he establecido una relación especial con Kylian y su familia. Tiene una familia increíble. Nunca olvidaré que durante nuestros primeros seis encuentros con él y sus padres, que en ese momento estaban en Mónaco, Nunca me hablaron de dinero. ¡Nunca! Por eso los quiero tanto, admiro la educación que recibió", ha dicho A-Khelaifi.

"Este año se habló mucho, pero el dinero no llegó hasta las últimas semanas. La gente dice que se quedó por el dinero, ¡pero el Real le ofreció mucho más que nosotros! El verano pasado estaban dispuestos a ofrecer 170 millones de euros. ¡Ese dinero que estaban dispuestos a reinvertir este año cuando estuviera libre!", ha añadido.

Kylian Mbappé durante su acto de renovación con el PSG

Sobre si Mbappé ha pedido un nuevo jugador o entrenador: "Tienes que dejar de decir eso. Voy a ser muy claro: el presidente soy yo y yo decido. Y sobre todo Kylian nunca ha preguntado nada sobre un jugador o un entrenador. Te lo prometo".

Zinedine Zidane en el banquillo del Alfredo Di Stéfano durante su etapa en el Real Madrid Europa Press

Ahora mismo el PSG tiene a Pochettino en rampa de salida, y Galtier parece el mejor colocado para sustituirle."No, no por el momento (sobre si hay acuerdo). Tenemos una lista de entrenadores, estamos discutiendo con Niza, no es un secreto. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto a Niza y al presidente Rivère, cada uno defiende sus intereses".

"Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha. No estoy aquí para comparar entrenadores. Sé exactamente lo que necesitamos. Hay detalles en el club que no conoces", ha contado el presidente del equipo francés.

[Así es el nuevo y polémico Kylian Mbappé que disgustó a Florentino Pérez]

El no conseguir a Zidane se ha visto como una decepción por parte de la hincada del PSG: "Una cosa son los sueños y otra la realidad. Tal vez deberíamos cambiar nuestro eslogan... Soñar más grande es bueno, pero hoy debemos ser realistas, ya no queremos tantos lujos, queremos acabar con tanto brillo. Hemos hecho grandes cosas en los últimos once años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores", ha afirmado Al-Khelaifi.

Una política para el banquillo que se traslada al campo: "Queremos jugadores que amen al club, que amen luchar, que amen ganar. Y queremos que esa mentalidad se extienda por todo el club".

Neymar, cuestionado

En el punto de mira también está Neymar, un futbolista al que el presidente ha mandado un mensaje: "Lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada. Mucho más. Todos tienen que estar al 100%. Obviamente, no éramos lo suficientemente buenos para llegar lejos. Para la próxima temporada, el objetivo es claro: trabajar cada día al 200%".

"Demos todo lo que tenemos por esta camiseta, demos el máximo y veremos el resultado. Debemos volver a ser humildes. Hay que cambiar para evitar las lesiones, las suspensiones y las faltas que ponen patas arriba un partido", ha agregado.

Mbappé y Neymar, con el PSG Reuters

También ha hablado sobre las nuevas ambiciones del club, de construir algo nuevo y distinto: "'Queremos ganar esto y lo otro'. Construimos. Hay que ser disciplinados dentro y fuera del campo. Quien quiera quedarse en su zona de confort, quien no quiera luchar, se quedará al margen. Y tenemos que crear un verdadero equipo, encontrar un verdadero espíritu colectivo. Esa será la misión del nuevo entrenador. Queremos jugadores que estén orgullosos de representar al PSG y dispuestos a luchar cada día".

Otra cuestión sobre la que se le ha preguntado ha sido la presencia de jugadores franceses en el PSG: "Estamos aquí por mucho tiempo. Vamos a tener el mejor centro de formación del mundo. Mi objetivo para los próximos años es tener sólo jugadores parisinos en nuestro equipo. Hay mucho talento en nuestra región. Los mejores jugadores de nuestra región merecen jugar en el PSG".

[La irrisoria penalización de UEFA a Leonardo por su escándalo en el Bernabéu: un partido de sanción]

"Llevará tiempo, pero es un objetivo. Hace once años dije que quería formar al futuro Messi, hoy digo que queremos formar al futuro Mbappé, ¡que también vendría de París! No es fácil, pero tenemos todo lo que necesitamos para triunfar", ha asegurado.

Además, cuentan con un nuevo director deportivo, Luis Campos, que también trabajará para el Celta. "Luis Campos se centrará en el primer equipo. Pero queremos descubrir nuevos talentos, nuevos mercados. Tenemos que explorar nuevas direcciones. Tenemos que encontrar jugadores que estén orgullosos de estar en París, por el club, por el fútbol y sólo por el fútbol".

Luis Campos

"Luis Campos ha ayudado sobre todo al Mónaco y al Lille a ganar el campeonato. Inculca una cultura de trabajo duro, dándolo todo cada día. Pero el dinero es importante. No queremos perder dinero. Por ejemplo, Messi: hemos conseguido un trato increíble, dentro y fuera del campo. Menos de un año después, ya se ha amortizado", ha puntualizado.

Además, ha asegurado que el papel de Campos en el Celta no será un problema. "Tenía una pequeña misión con el Celta, la está terminando y no tengan duda, está totalmente involucrado con el PSG. A veces, la gente se centra en cosas sin importancia y se pierde las cosas cruciales para el club", ha dicho Al-Khelaifi.

Su apoyo a los ultras

Para acabar, ha tocado uno de los temas más espinosos para la entidad, sus ultras, que en varias ocasiones han mostrado su descontento en los últimos meses: "Llegué hace once años. Es un proyecto a muy largo plazo. Estoy aquí porque amo al PSG, porque soy aficionado al club. Una de mis primeras batallas fue devolver a los ultras al Parque de los Príncipes. He luchado por ellos".

"Queremos que los verdaderos aficionados apoyen al club, en los buenos y en los malos momentos. Eso es lo que hacen los verdaderos partidarios del club. No queremos seguidores que estén ahí sólo cuando ganemos. Entiendo que se sientan decepcionados cuando perdemos. ¿Crees que no lo estoy? Pongo toda mi energía, toda mi pasión en este club. Cuando perdemos, estoy harto, no duermo durante días, durante semanas, así que no puedo aceptar que la gente venga a darme lecciones", ha finalizado.

Pero Al-Khelaifi no ha hablado solo en Francia, en Marca también ha tenido la opotunidad de mandar un mensaje a Javier Tebas: "Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto". Además, ha dicho que la Superliga "está muerta"

Sigue los temas que te interesan