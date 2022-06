Marcelo se despedirá del Real Madrid este lunes en un acto institucional

La carrera de Marcelo en el Real Madrid toca a su fin. El capitán se despide y lo hará por la puerta grande del que ha sido su equipo durante 16 años y en el que ha hecho historia como el futbolista más laureado de la historia del club con 25 títulos.

A diferencia de Isco y Bale, que acaban contrato este 30 de junio y también han anunciado que no van a seguir, el club le hará un acto especial al brasileño. En el caso del malagueño y el galés el club emitió un comunicado oficial en el que agradecía los años en el club, pero el caso de Marcelo es distinto y así lo ha anunciado el club:

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana lunes 13 de junio, a las 13:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Marcelo, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", y se añade que tras el acto habrá una rueda de prensa en la que los medios podrán preguntar al jugador.

Marcelo levanta la copa de la Champions League junto a la Cibeles.

La marcha del jugador carioca venía anunciándose desde hacía meses ya que su contrato expiraba ese mes de junio y a sus 34 años las prestaciones ya no eran las mismas. De hecho, en las últimas temporadas la participación del defensa ha ido menguando en favor de Mendy, que se ha hecho indiscutible en el carril izquierdo blanco.

Esta temporada Marcelo tan solo ha disputado 810 minutos en un total de 18 partidos, en los que ha conseguido dos asistencias. Pero el legado de Marcelo, que llegó al Real Madrid unos meses antes de que se marchara Roberto Carlos es difícilmente igualable. Se va del Real Madrid habiendo jugado 546 partidos, el 12º que más en la historia del club y siendo el segundo extranjero con más partidos, solo por detrás de Benzema.

Más títulos que nadie

Además, este año consiguió superar el récord de Paco Gento como el futbolista con más títulos del Real Madrid tras conseguir la Supercopa, la Liga y la Champions League para hacer un total de 25 títulos. El propio jugador ya anunció su marcha días atrás, pero aseguraba que espera volver pronto:

"Cierro un ciclo aquí en el Real Madrid pero haré algo con el club porque esto es el club de mi vida. Tengo algunos años para jugar y tal, pero necesito volver ya. He vivido noches aquí, días, entrenamientos, toda mi vida. Yo creía mucho en mí, 25 títulos no había pensado porque estaba Gento, he conseguido pasar a una leyenda del madridismo y me voy de aquí muy contento", dijo.

Marcelo Vieira, emocionado en la fiesta de la Decimocuarta Real Madrid

"He fichado para ganar títulos y he ganado títulos. El Real Madrid es responsabilidad, orgullo, determinación, trabajo, humildad, son muchas cosas desde el primer día que llegas. Disfrutas de cada día, de cada entrenamiento. No he pensado más allá de una final, cuando juegas una final quieres jugar y ayudar al equipo y estás pendiente de la final. Ha sido una final muy bonita, toda la afición ha disfrutado de la temporada, de todos los partidos que hemos vivido estas noches y hemos merecido ganar", concluyó tras celebrar la 14ª en el césped de Santiago Bernabéu.

