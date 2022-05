Las opciones de David Alaba de jugar la vuelta de las semifinales entre Real Madrid y Manchester City

David Alaba, a dos días del transcendental partido ante el Manchester City, sigue sin pisar el césped. El Real Madrid empieza a tener la sensación de que el jugador de fútbol austriaco se perderá el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Este lunes ha vuelto a pasar pruebas y se le ha detectado una rotura fibrilar en uno de sus aductores, derivada de arriesgar en el encuentro de ida, donde se retiró al final de la primera parte del Etihad Stadium.

No está descartado, pero las sensaciones no son las mejores. Este lunes no ha saltado al césped y se ha ejercitado en el interior de las instalaciones de Valdebebas. La falta de ritmo y entrenamientos despierta dudas y, aunque todavía falta la sesión de este martes, lo normal es que no esté en el Santiago Bernabéu este miércoles. Esta lesión también lo apartó del alirón en el partido contra el Espanyol este pasado fin de semana, aunque sí estuvo presente en las celebraciones.

Así las cosas, Nacho Fernández será con toda la seguridad el relevo de Alaba en el eje de la zaga, tal y como ha ocurrido a lo largo de la temporada cada vez que el austríaco ha sido baja por sanción o lesión. Formará pareja con Eder Militao con el objetivo de mantener la portería de Thibaut Courtois a cero, mientras todo el equipo trata de conseguir goles que certifiquen una remontada que les dé el billete para jugar en París la final de la Champions League.

La plantilla del Real Madrid inició los entrenamientos de esta semana con la mente puesta en la remontada. Tras la celebración del título de liga conquistado el sábado y la fiesta en el Santiago Bernabéu y en la fuente de Cibeles, ya se ejercitaron este domingo. Las otras dos ausencias fueron Gareth Bale y Eden Hazard. En lo que al galés respecta, sigue aquejado de esas molestias en la espalda que le impidieron, incluso, unirse a la fiesta. El belga sigue progresando en su rehabilitación.

La sesión de este lunes fue suave. La plantilla comenzó con trabajos de calentamiento articular sobre el césped y después, llevó a cabo ejercicios de presión y posesión, antes de realizar trabajo táctico. El entrenamiento finalizó con varios partidos en un campo de dimensiones reducidas. Los de Ancelotti están citados este martes a las 11:00 horas para ejercitarse por última vez antes del gran día. Después, hablarán el técnico y un jugador en rueda de prensa, así como comenzará la concentración.

Máxima motivación

Los blancos están obligados a levantar el 4-3 encajado en el Etihad Stadium la semana pasada para poder estar en la gran final de París. La operación remontada comenzó el pasado sábado durante la consecución del título y la celebración posterior. El ambiente comenzó a caldearse para que los futbolistas blancos lleguen con el punto máximo de motivación de cara a la cita que les espera con la afición y el Santiago Bernabéu este miércoles.

