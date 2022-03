Gales no arriesgará con Bale: entre algodones antes de su regreso con el Real Madrid

Gales afronta un nuevo partido en este parón de selecciones. Los Dragones Rojos vienen de llevarse la victoria ante Austria. Y con ello el seguir adelante con su sueño de estar en el Mundial de Qatar 2022. Ante la República Checa, la duda está en si podrá jugar o no, finalmente, Gareth Bale.

El 'Expreso de Cardiff' acabó tocado el partido ante la Austria de David Alaba. Un encuentro en el que fue la gran estrella con los dos goles que marcó ante el combinado austriaco. Esas molestias en la ingle las sigue arrastrando hasta este inicio de semana y en Gales no sabrán hasta última hora si podrán contar con el extremo.

Así lo ha confesado el seleccionador galés. Robert Page ha asegurado, ante el micrófono de Sky Sports, que no van a arriesgar con el de Cardiff. "Tuvo 95 minutos muy duros contra Austria. Mañana decidiremos si entra en la convocatoria o no. De inicio no va a jugar".

En el centro del foco

Bale volvió a jugar después de varias semanas sin vestirse de corto en un terreno de juego. El último encuentro que disputó con el Real Madrid fue ante el Paris Saint-Germain el pasado mes de febrero, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Aunque su participación fue poco más que puntual, ya que solo estuvo en el campo 3 minutos.

Gareth Bale celebrando una victoria con Gales Reuters

En lo que va de temporada 2021/2022, ha participado en tan solo cinco partidos con el Real Madrid. Cuatro de La Liga, el último ante el Villarreal el 12 de febrero, y uno de la Champions League, el ya mencionado ante el PSG de Kylian Mbappé, Neymar Júnior y Leo Messi.

