Alaba y su 'metamorfosis' con Guardiola: "Siempre ve algo en los jugadores que ni ellos mismos ven"

Cuando en el fútbol se habla de polivalencia se piensa en jugadores como David Alaba. Ahora es central, pero antes fue lataral izquierdo e incluso mediocentro. De hecho, su vocación ofensiva y su técnica le han permtido jugar incluso de extremos en algunos momento con la selección de Austria.

Es por ello que, además de su calidad, Alaba supone un valor seguro porque puede cubrir casi cualquier puesto dentro de un plantilla. Sin embargo, ahora lleva varios años asentado como central y confiesa que ahí es donde más a gusto se encuentra y donde más cómodo se siente. De hecho, para Ancelotti es casi inamovible en el centro de la zaga junto a Militao.

El próximo partido del Real Madrid será ante el PSG en la vuelta de la eliminatoria de octavos de la Champions League. Los blancos sueñan con la remontada mientras se preocupan por las bajas. En el lateral izquierdo no estará Mendy y en el medio no estará Casemiro, ambos por sanción. Quien también tiene muy complicado estar es Toni Kroos, pero en su caso por lesión.

Por ello, muchos ven a David Alaba como posible solución a todos estos problemas. Desde el lateral zurdo hasta la medular pasando por su habitual lugar en el centro de la defensa. Habrá que ver qué decisiones toma Ancelotti finalmente, pero por si acaso, Alaba se ofrece para cubrir cualquier puesto.

En una entrevista con el medio Die Presse, Alaba explica cómo fueron sus inicios en los que llegó a jugar hasta de delantero: "Cuando tenía diez años, era delantero centro en el SV Aspern, así que no solo soñaba con marcar goles, de hecho lo hice. En Austria estuve inicialmente en la banda izquierda, luego en el centro del campo. El cambio de posiciones recorre toda mi carrera. Aprendí mucho de eso y gané mucha experiencia en el campo".

El ahora central del Real Madrid, llegado este verano desde el Bayern para suplir las bajas de Sergio Ramos y Varane, confiesa que fue con Guardiola con quien empezó su metamorfosis al puesto de central. Tras la llegada del técnico catalán, con quien coincidió desde 2013 hasta 2016, descubrió que su lugar podría estar en el centro y no en el lateral, donde había jugado y donde dejó su lugar para el crecimiento de jugadores como Alphonso Davies o Lucas Hernández.

"Pep siempre ha visto algo en los jugadores que ni ellos mismos veían. Aunque me sentí cómodo en el centro de la defensa desde el principio, no me di cuenta de inmediato de que mi futuro estaría allí. Pero creo que mi ventaja siempre ha sido que se me puede utilizar de forma muy flexible".

Como curiosidad, Alaba ha confesado que la afición por construir el juego le viene de lejos. De hecho, desde pequeño lo suyo siempre fue la arquitectura, a lo que le gustaría haberse dedicado si no hubiera sido futbolista: "Crecí en una familia musical, pero mi hermana tiene más talento musical que yo. Cuando era niño, solo soñaba con jugar al fútbol, y me alegro de que mi sueño de convertirme en futbolista se haya hecho realidad. Pero ahora que lo pienso, se me ocurre: cuando era joven, cuando alguien me preguntaba qué quería ser de grande, siempre decía: seré ingeniero civil o arquitecto…".

