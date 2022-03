Leonardo, sobre Mbappé: "Tiene cada vez más ganas de seguir en el PSG"

Leonardo, director deportivo del PSG, ha roto su silencio en medio de un momento crucial de la temporada. Queda menos de una semana para visitar el Santiago Bernabéu y en Francia se ilusionan con la posibilidad de renovar a Kylian Mbappé. El brasileño confía en las opciones del club de París en cuanto a la continuidad de su estrella pese a que el Real Madrid está tranquilo por su fichaje.

Renovación y Real Madrid

"Es difícil pensar en una sola cosa. Cuando se mira dónde estamos, no se puede olvidar el camino que hay detrás. Hay que recordar que acabamos de pasar por una pandemia complicada que hemos superado. Después, no dormir por la noche es mi rutina diaria. Cuando ya no tenga eso, se acabará. Porque es un trabajo de entusiasmo. Esa es mi motivación".

El fichaje de Ramos

"Lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso. Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me permite una verdadera autonomía y, por ello, le doy las gracias. Trabajar con este espíritu realmente da ganas. Eso es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club".

50 millones a Mbappé

"Esto no es cierto. No se ha hecho ninguna oferta concreta. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible".

¿El dinero es importante?

"Casi nunca. Porque no se trata de eso. Kylian es tan valioso que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad, se necesitarán dos minutos al final”.

Si Mbappé quiere seguir

"Cada vez más. Es una cuestión de sentimiento. El jugador francés, cuando empieza, tiene el objetivo de jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo de 1998 haya una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. En 2018, Kylian fue el único del once que jugaba en la Ligue 1. Pogba y Griezmann nunca jugaron en Ligue 1, Zidane hizo su carrera más en el extranjero que en Francia. Pero en ese momento no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores, eso cambia el espíritu. Ahora, creo que Kylian ha pensado bien las cosas. La sensación que tuvimos el sábado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo, no sólo para él. No estoy aquí para ser cursi, pero otros clubes no tienen ultras así. Puede ser un gran problema".

Mbappé, el centro del proyecto

"Es un sentimiento, fruto de una acumulación de pequeñas cosas. Depende de nosotros comprenderle y saber lo que necesita en cada momento. Cuando llegas a un equipo con quizás el mejor jugador de la historia (Messi), Neymar y él, puedes decir: ¿quién es el primero, el segundo, etc.? Pero hay una armonía, un respeto entre ellos y eso también se construye".

¿Se ha maltratado a Mbappé?

"No se ha descuidado. Hay un camino, y hay que entenderlo. Hay una realidad. Kylian es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Messi siempre ha estado a este nivel, y para mí sigue estando a este nivel, pero es normal que llegue gente que, poco a poco cambia las cosas... No se trata de juzgar quién es mejor. Hay uno que tiene 23 años, el otro 34".

Porcentaje de renovación

"No puedo decirlo, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya una firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para retenerlo. No creo que juzgue por el resultado contra el Real Madrid. Tenemos una nueva generación que viene, tenemos jóvenes del campo de entrenamiento, tenemos el deseo de hacer otras inversiones. Lo que ha hecho Qatar en los últimos diez años ha colocado al PSG entre los grandes. Hoy, el club es una realidad. Se le quiere, se le admira y se le respeta".

Pochettino y Zidane

"Hoy le queda un año de contrato (junio de 2023). Sinceramente, nunca pensamos en cambiar de entrenador. De verdad. Nunca nos pusimos en contacto con Zidane ni con nadie más. Antes de venir aquí, Pochettino estaba entre los cinco mejores entrenadores y lo sigue estando. Puedes ver la progresión, aunque han pasado muchas cosas. Siempre lo veo más involucrado porque, con el tiempo, conoces mejor el contexto. ¿Feliz en París Pochettino? Sí. Creo que puede haber tenido momentos de duda, pero nunca pidió irse. Puede haber tenido periodos difíciles, en febrero o marzo tuvo el Covid. Luego, durante el verano, hubo rumores de su salida. Dice que ningún club le preguntó y que nadie nos llamó. No tengo ningún problema con Pochettino. Somos muy claros, hablamos de todo".

El despido de Tuchel

"No se puede decir que si se hubiera quedado hubiera ganado la Champions aquí. Es una cuestión de contexto, de entrelazamiento de muchos elementos. Fue un momento (Navidad de 2020) en el que quizás no veíamos un futuro con él. La cuestión era si había que seguir adelante con el contrato sin ninguna certeza o si había que detenerse de antemano. Esa es la elección que hicimos".

Ganar la Champions League

"Cuando iniciamos el proyecto, en 2011, catorce años después de haber jugado mi último partido aquí, volví porque queríamos construir un gran club. No sólo para ganar la Champions. Es completamente diferente. Porque un gran club, cuando gana, es bueno, pero el año que pierde, sabe seguir siendo competitivo. Hoy, este es nuestro caso. No jugamos a la ruleta rusa todos los años. El objetivo de ganarlo está ahí. Nunca lo hemos ocultado. Pero, en once años, hemos construido algo sólido. Es muy difícil ser tan constante".

