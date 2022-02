El once oficial de Carlo Ancelotti para los octavos de final de la Champions League: Asensio, titular

Los jugadores del Real Madrid ya conocen el once titular con el que Carlo Ancelotti saldrá al Parque de los Príncipes este martes. Había una duda principal para enfrentarse al Paris Saint-Germain y estaba en el extremo derecho. Finalmente, el que ocupará esta posición será Marco Asensio. El balear le gana la batalla a Rodrygo y Fede Valverde. Ferland Mendy y Karim Benzema son titulares tras salir de sus respectivas lesiones.

El himno de la Champions League volverá a sonar por toda Europa a partir de este 15 de febrero. Además, la máxima competición del fútbol europeo regresa con un Paris Saint-Germain - Real Madrid que bien podría haber sido la gran final del torneo continental. El primer duelo de la eliminatoria estrella de los octavos de final se juega en París. Para esperar a la resolución definitiva de la misma habrá que esperar al 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid quiere volver a mandar en Europa después de tres temporadas sin haber podido levantar la 'Orejona'. Pero los blancos no lo tendrán nada fácil ante el PSG. Aunque eso sí, Carlo Ancelotti recupera al que ha sido el mejor jugador de lo que va de 2021/2022 en su equipo: el francés Karim Benzema. El '9' blanco se ha perdido los últimos partidos del conjunto merengue por unas molestias físicas. Pero estas han quedado atrás.

También se confirma la recuperación de Ferland Mendy. El lateral zurdo está listo para volver a los terrenos de juego y será de la partida junto a Dani Carvajal, Eder Militao y David Alaba. Un problema muscular justo cuando se acababa el mes de enero supuso que tuviera que frenar su progresión. En el centro del campo no hay dudas y la 'CMK' es titular. Casemiro, Modric y Kroos forman la medular en este trascendental encuentro.

Más dudas había sobre quiénes formarán en el tridente de ataque. Sin contar a Vinicius, claro. El brasileño y el resto de los nueve jugadores que estarán de inicio se pueden recitar de memoria. Pero en lo que se refiere a la posición de extremo derecho no estaba claro que fuera Asensio el hombre elegido. El balear ha ganado la partida a Rodrygo Goes, Fede Valverde, Gareth Bale y Eden Hazard. Ancelotti presenta un once de gala.

Una constelación

Así se darán cita en el Parque de los Príncipes una auténtica constelación de estrellas. Desde Kylian Mbappé a Leo Messi. Desde Karim Benzema a Vinicius Júnior. Desde Achraf Hakimi a Marco Verratti. Desde David Alaba a Luka Modric. Más galácticos que nunca en un único terreno de juego.

El que no podrá verse las caras con el trece veces campeón de Europa es un Sergio Ramos que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias. Aunque el PSG está sellando buenos números en defensa sin el camero. O, mejor dicho, en este inicio de 2022. Tan solo dos goles encajados en siete partidos y el objetivo de seguir la dinámica en la máxima competición continental.

