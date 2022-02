El PSG se 'despide' de Mbappé: "La renovación está muerta a todos los niveles"

Kylian Mbappé se enfrenta a una de sus semanas más importantes de la temporada. Quedan siete días para que el PSG se enfrente al Real Madrid y eso pilla al delantero francés casi en el medio de todo, ya que es imposible que su futuro no entre a debate durante la eliminatoria. El futbolista quiere alejar el ruido, pero en Francia se analiza cada movimiento y se da por rota toda oportunidad de renovar.

Así lo asegura Jerôme Rothen, exfutbolista del PSG y actualmente uno de los hombres de moda del periodismo deportivo en Francia. En su programa Rothen s'enflamme, emitido en RMC Sport, ha vuelto a tratar la situación de Mbappé a tan poco tiempo del enfrentamiento contra el Real Madrid y se muestra rotundo: la renovación "está muerta a todos los niveles".

Rothen, por tanto, hace un importante apunte pese a que el propio Mbappé dijera este fin de semana que todavía no ha tomado una decisión. La renovación con el PSG se da por imposible y eso significa que se irá de París libre en junio: "Hay que creerle, sí (sobre sus palabras). Pero después conocemos a Kylian y a su entorno. La comunicación la tiene bien atada porque es la suerte de este jugador. Es un jugador aparte y único. Es uno de los mejores del mundo. A partir de ahí, estás obligado a controlarlo todo, sobre todo cuando has decidido no renovar con el PSG y ser libre para comprometerte con quien quieras a partir del 1 de enero", explicó el exfutbolista.

Kylian Mbappé, con el PSG Reuters

Y añade: "Si hubiera querido apagar el fuego, habría tomado ya la decisión. Por supuesto que tiene cosas en su cabeza, pero la única cosa que tiene es en la que yo me mantengo en esa línea: para mí la renovación de Mbappé con el PSG está muerta a todos los niveles. Aún más en comparación con lo que ha estado sucediendo desde el comienzo de la temporada. Para mí, no ampliará con el PSG".

¿Fichaje por el Real Madrid?

Eso sí, Rothen no se atreve a dar por hecho el fichaje de Mbappé por el Real Madrid pese a lo que sale desde España: "Si no está tomada su decisión de ir al Real o ir a otro sitio, no lo sé. Nunca se sabe. No estoy seguro de si va a ir al Real Madrid o a otro sitio, pero no lo sé", concluye.

