El Casemiro más personal: su futuro, retirada, el Real Madrid y su conexión con Modric y Kroos

Casemiro forma junto a Luka Modric y Toni Kroos uno de los mejores centros del campo de la historia. Continúan pasando los años y los tres siguen siendo innegociables en el Real Madrid. El brasileño ha hablado sobre ello en una entrevista con la revista Panenka.

El mediocentro ha afirmado que la conexión que existe entre ellos "ya no se entrena", sino que "sale solo". "Con la mirada ya nos conocemos", ha comentado el '14' blanco. "No hay una explicación. Con los años hemos conectado de una forma especial y creo que esta temporada, además, estamos más unidos también fuera. Hay una amistad increíble, muy rica, muy bonita, por lo que la química también surge lejos del campo. Si vieras la química que tenemos los tres fuera, el compañerismo, las bromas que nos gastamos... Somos amigos y disfrutamos muchísimo jugando juntos", ha agregado.

"Siempre digo que en los equipos de fútbol debe haber de todo: jugadores de calidad, jugadores que corren, que ayudan... Debe haber una mezcla. Por ejemplo, cuando hablamos de Modric, Kroos y Casemiro: uno ayuda al otro, uno completa al otro. Uno tiene el pase, el otro la agresividad y el otro tiene la magia. Este es el mejor ejemplo. Sin solidaridad ni ayudas no se hace un equipo", ha continuado Casemiro.

Kroos, Modric y Casemiro con el título de Liga número 34 Twitter (@ToniKroos)

El futbolista ha dado un dato muy interesante. En general, un partido dura alrededor de 97 minutos. De estos, un jugador a veces tan solo está en contacto con el balón unos dos minutos y medio: "Los otros 95 estamos corriendo, tapando huecos, haciendo desmarques, ayudando. Muchas veces nos fijamos en los tres minutos y decimos: 'qué calidad, qué bien'. Pero la gente se olvida de los restantes. Se hace una falta para parar la contra del rival, se tapa un espacio y se obliga al rival a jugar atrás, este trabajo existe pero el fútbol son los 97 minutos. A veces ese trabajo sin balón es más importante".

Mediocentro top

Aunque de pequeño soñaba con ser como Ronaldo o Romario, Casemiro se ha convertido en uno de los mejores medios defensivos del mundo del fútbol: "Siempre fui un enfermo del fútbol. Y siempre era el más joven del equipo. Si mi partido se jugaba un sábado a las 17 horas, llegaba a la una y preguntaba por si faltaba algún jugador en el partido anterior. Me apuntaba a todo, ya fuera de portero, central, lateral o mediocentro. Para mí era muy fácil cambiar de posición. Porque disfrutaba en todas. No me enfadaba si me ponían de lateral o de portero".

"Me daba igual. No fue difícil renunciar a ser delantero y adaptarme al centro del campo. Por eso una de mis virtudes es la adaptación al partido. No solo en cuanto a la posición. Si es un partido bonito, sé jugarlo. Si es un partido feo, sé jugarlo. Si hay que pelear, ahí estoy. Si hay que disfrutar, también. Esa adaptación es el reflejo de mis ganas de jugar en cualquier lado desde que era niño", ha destacado el mediocentro.

Esto se ha visto traducido también en su madurez. Como ejemplo, pone una conversación con Carlo Ancelotti: "Ancelotti me decía el otro día: 'eres de los pocos que pueden jugar de forma seria un partido muy bonito y también un partido feo'. Rápidamente me dije: 'prepárate porque vas a ser titular en Copa contra el Alcoyano'. Supongo que viene de mi infancia. Me adapto a cualquier partido y a cualquier tipo de juego".

Casemiro, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Del italiano a Simeone, el que también ha elogiado su trabajo: "Siento un cariño inmenso por parte de la afición del Real Madrid, también me siento valorado por los entrenadores y los compañeros. Dicho esto, es normal que la gente quiera ver un poco más de espectáculo. Quiere ver un caño, un sombrero… Es lo que mola del fútbol".

"Si solo ves a jugadores quitando balones, es un poco aburrido. Pero eso depende de cómo ve el fútbol cada uno. Los entrenadores, que entienden de esto, lo verán distinto a un aficionado. Saben de la importancia que tengo en el equipo. 'Si no está este, el otro no brilla'. Me siento feliz porque sé que quien entiende de fútbol, sabe el trabajo 'sucio' que hago", ha señalado sobre su rol.

Pasado y futuro

Aunque le quedan unos años por delante, Casemiro no se ve en el futuro ejerciendo como entrenador: "Aunque todo el mundo dice que seré entrenador, -en serio, to-do-el-mun-do-, por cómo hablo, porque soy muy pesado, no es algo que me apetezca". Lo que ha afirmado es que colgará las botas cuando se despierte un día y compruebe que ya no tiene ganas de seguir jugando al fútbol.

De él destaca la madurez: "Siempre fue una virtud. Quizá la mejor. No solo cuando llegué aquí a Madrid. También durante mi infancia". Y si algo ha puesto de relieve sobre el Real Madrid es su historia y la leyenda de Juanito: "La historia de Juanito. El minuto '7', cuando la afición canta y recuerda que hay que pelear hasta el final. La gente dice que el Madrid es el mejor club del mundo porque aquí juegan solo los mejores. Pero si algo he aprendido aquí es que la afición valora muchísimo el sacrificio, el trabajo, el dar todo lo que tengas, el no rendirse, independientemente del resultado".

En cuanto a las Champions League ganadas, ha asegurado que "cuando estás en esa burbuja no percibes la grandeza de lo que has logrado". "Hoy por ejemplo lo veo mucho más grande que en aquel momento. Entonces vas jugando, ganando, celebrando y llegas a pensar que es algo normal, hasta el punto de que no te das cuenta de su importancia. A día de hoy sí soy consciente de lo que conseguimos. Algo histórico. Pero también te digo que este club vive de la Champions y seguirá ganándolas durante toda su vida", ha agregado el centrocampista.

Cristiano, Vinicius, Messi...

También ha tenido buenas palabras para Cristiano Ronaldo o Leo Messi: "Tanto Messi como Cristiano han transformado el fútbol. Antes los máximos anotadores de la temporada marcaban 20 o 25 goles. Y llegan estos dos y empiezan a marcar 40, 50 o 60. Parecía imposible. Cambiaron este deporte. Cristiano marcó más goles que partidos jugó en el Real Madrid. Es una cosa de locos. Cuando un jugador así deja el equipo, es normal que este lo eche de menos. Marcaron época. Pero creo que la clave es cambiar cuanto antes. El Barça debe adaptarse a esta nueva realidad. El Madrid se readaptó a la situación. Y el Barça lo hará, seguro. Porque estos clubes son los más grandes del mundo y han tenido siempre a los mejores de la historia".

Por otro lado, a Vinicius le ha lanzado un consejo: "No podemos olvidarnos de su edad. Ojalá siga creciendo. Pero lo normal es que en un partido baje, y al siguiente suba, y al otro vuelva a caer. Hace unos meses, como la gente solo percibía las cosas buenas que hacía, hice una declaración al respecto. Dije, y fui muy honesto, que contra el Sevilla, en casa, ganamos 2-1 porque él marcó un golazo. Sin embargo, había sido uno de sus peores partidos del año. Ahí está la clave: los jugadores top ganan partidos con una jugada. Nosotros no somos máquinas. Y es con los años como encuentras la regularidad. Vinicius debe entender que hará malos partidos, como contra el Sevilla, pero seguirá siendo uno de los jugadores más importantes".

[Más información: En el vestuario del Real Madrid mandan un nuevo guiño a Kylian Mbappé]

Sigue los temas que te interesan