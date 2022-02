Benzema, fuera de una convocatoria del Real Madrid para la Copa del Rey con los brasileños

El Real Madrid visita el Nuevo San Mamés este jueves 3 de abril. En juego está uno de los billetes para acceder a las semifinales de la Copa del Rey 2021/2022. Carlo Ancelotti ya ha confirmado la lista de convocados. Una convocatoria en la que no está el delantero francés Karim Benzema.

El '9' blanco arrastra unas molestias que no ha superado pese al parón internacional -no hubo ventana UEFA-. Esta semana, se le ha seguido viendo trabajando al margen del resto de sus compañeros en los entrenamientos. Pese a que se mantenía una pequeña esperanza, Ancelotti prefiere no arriesgar y le deja fuera de la lista para jugar en La Catedral.

No así a los brasileños y a Fede Valverde. El 'Pajarito', Vinicius, Rodrygo, Militao y Casemiro viajaron con la selección de Uruguay y la Canarinha para disputar los partidos correspondientes a la clasificación para el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, todos ellos figuran en la convocatoria.

Ancelotti no ha querido dar pistas sobre su once titular, pero sí que ha afirmado que por su edad, tanto Vinicius como Rodrygo pueden jugar después de estar con la selección de Brasil y los kilómetros del viaje. Aunque opciones para el ataque hay. Asensio, Bale, Hazard y Jovic también están entre los elegidos.

El que también se encuentra en la convocatoria es Courtois. El entrenador italiano ha querido jugar al despiste afirmando que aunque sea Copa del Rey, eso no quiere decir que el titular vaya a ser Lunin. De igual manera que el portero ucraniano puede tener minutos en lo que resta de La Liga.

De los que están a los que son baja como Benzema. En la lista de convocados tampoco están Mariano o Ferland Mendy, así como tampoco un Marcelo que es baja por sanción. Las ausencias en defensa y, sobre todo, en el lateral izquierdo, no han hecho que se llame a filas a Miguel Gutiérrez. Ancelotti lo ha dejado claro en la previa: o juega Alaba en la banda zurda o lo hará Nacho.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Eder Militao, Alaba, Vallejo y Nacho.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Asensio, Jovic, Bale, Vini Jr. y Rodrygo.

