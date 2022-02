Carlo Ancelotti: "Vinicius y Rodrygo tienen 20 años, no 60 como yo; pueden recuperar bien"

Carlo Ancelotti no renuncia a la presencia de Vinicius Júnior y Rodrygo Goes para el partido de este jueves. El Real Madrid quiere superar los cuartos de final de la Copa del Rey para llegar a la ronda más clave: las semifinales a doble partido. Los merengues vienen con las bajas en el lateral izquierdo y la duda de Karim Benzema en ataque, pero parece que el cansancio de los brasileños no va a afectar en la decisión del italiano.

Igual que también dejaba en el aire la titularidad de jugadores como Eden Hazard y Gareth Bale, Ancelotti ha querido demostrar la riqueza de posibilidades que tiene para este partido de Copa incluso con tantas bajas. Donde no le queda más remedio que adaptarse es en el lateral izquierdo. Sin Ferland Mendy y Marcelo, David Alaba y Nacho Fernández son las opciones que tiene para sustituilos. Miguel Gutiérrez ya está recuperado de la Covid-19, pero con solo un entrenamiento no viajará.

Casemiro, que no jugó ni un solo minuto con Brasil este martes, también podría ser de la partida si vuelve en perfectas condiciones. Los brasileños aterrizaron en Madrid alrededor de las 15:00 horas, mientras que Fede Valverde volvió con el resto de los uruguayos de La Liga pasadas las 16:00 horas. Todos están citados en Valdebebas a las 17:00 horas, aunque antes pasarán una evaluación médica para confirmar que no regresan con problemas físicos ni fatiga.

@MrAncelotti: ''Tenemos mucha ilusión. Es un partido muy difícil con un ambiente extraordinario. Para ganar en San Mamés tenemos que dar lo mejor.''#CopaDelRey pic.twitter.com/nZxd2uideZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2022

Los merengues afrontan el encuentro con la principal duda de Karim Benzema. El francés se entrena con el grupo esta tarde, pero no tiene asegurado su viaje a Bilbao. Ancelotti ha asegurado que no van a forzar con él y que estará en San Mamés si está en condiciones de jugar.

Otra final

"Partido para nosotros muy importante. Cuartos de final de una competición que nos hace mucha ilusión. Partido muy difícil ante un ambiente espectacular que tiene San Mamés. Hemos jugado varias veces contra el Athletic y en todos los partidos lo hemos hecho bien. Ellos también. Para ganar en San Mamés hay que sacar lo mejor".

Benzema

"Todavía no lo sabemos. Solo ha hecho trabajo individual. Tiene buenas sensaciones. Este miércoles entrenará con el equipo y tomaremos una decisión. No vamos a arriesgar. Si está bien, vendrá, si no, juega otro".

Los brasileños y Valverde

"Es claro que tenemos que evaluar esto. Casemiro es el único que ha jugado poco. Es una evaluación que tenemos que hacer hoy. Los que tengan solo cansancio, van a viajar. Aunque no empiecen el partido, los podemos utilizar en la segunda parte. En principio van a viajar todos".

Lunin o Courtois

"Todavía no lo he decidido. Nunca dije que Lunin fuera a jugar todos los partidos de Copa, como tampoco he dicho que no pueda jugar en Liga".

Benzema y la UCL

"No vamos a arriesgar, no es una final de la Champions. A mitad de la temporada no vamos a tener riesgo de recaída. Él sabe esto. Si no se encuentra bien, no va a viajar. Si Benzema no viaja tampoco será porque lo reservamos para el PSG. Será porque no puede jugar".

Mercado de verano

"Vosotros podéis decir que soy honesto porque no ha habido movimiento. Tendremos el mercado de verano y lo hablaremos en los próximos meses, no hoy".

Licencia de entrenador

"Soy un hombre que intenta respetar las reglas. Creo que fue un malentendido. La licencia me caducaba y en octubre hice un curso para resolverlo. Fue una falta de entendimiento entre Italia y la UEFA".

La fecha FIFA

"Esta fecha es un poco rara porque nos han quitado jugadores. Pero mañana vamos a poner un once que va a competir y que puede ganar. En general la fecha no tenía sentido, es cierto".

Las bajas en defensa

"Hay dos opciones. Alaba lateral o Nacho lateral. Marcelo está suspendido. Alguno de las dos pueden ser titulares ahí".

Nico Williams

"La evaluación que hago no tiene que ver con que juegue Williams o Berenguer. Nacho es más defensivo y puede ser que se encuentre mejor contra Nico, pero Alaba es mejor con balón y nos da más opciones".

Delantero de área

"Podemos pensar en una plantilla más completa, pero prefiero adaptarme a lo que tengo. Tenemos a Jovic, que lo ha hecho muy bien, tenemos a Mariano que lo hizo bien ante el Elche. Tenemos delanteros de área, pero a veces vale con meter a más jugadores en el área".

Cuarto partido contra el Athletic

"No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Hemos intentado meter toda la calidad en el campo. Ellos también. A nosotros nos ha salido bien, pero mañana es otra historia. Son cuartos de Copa. Es difícil".

Bale y Hazard

"Sí, es posible porque están bien. Asensio está recuperado también. Es verdad que Vinicius y Rodrygo vuelven y tienen 20 años. No tienen 60 como yo. Pueden recuperar".

Carvajal

"Carvajal está bien, aunque Lucas lo ha hecho bien. Pero yo creo que el aspecto defensivo lo vamos a solventar mañana".

