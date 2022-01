David Alaba da la sorpresa: el once de Carlo Ancelotti para la final de la Supercopa de España

Carlo Ancelotti ha dado el once inicial para jugar la final de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. El Real Madrid sale con: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Rodrygo Goes, Karim Benzema y Vinicius Júnior. El jugador austriaco es la principal novedad de los blancos después de no disputar la semifinal por unas molestias.

