El Clásico, uno a uno: el 11-4 del Real Madrid que destroza al Barça de Xavi

Llega el primer Clásico de 2022. FC Barcelona y Real Madrid se miden en las semifinales de la Supercopa de España en un partido que, además, servirá como estreno de Xavi Hernández como entrenador en el gran partido del fútbol español. El técnico catalán y Carlo Ancelotti se miden en un cara a cara en el que la plantilla blanca parte, sobre el papel, con una amplia ventaja sobre la azulgrana.

Ter Stegen - Courtois :

2. Durante años ha habido debate entre ellos dos, uniéndose Jan Oblak a la pelea, pero si hay una temporada en la que no está habiendo debate es esta. Courtois está en el mejor momento de su carrera y en los partidos en los que más se le necesita siempre deja paradas salvadoras. A eso hay que sumar el bajón del portero alemán, que por primera vez desde que se hiciera con la titularidad en el Barça ha sido criticado.

Neto - Lunin:

X. Es difícil tener el rol de suplente de dos gigantes como Ter Stegen y Courtois. Neto cuenta con el factor de la experiencia y Lunin con el del potencial. Balanza equilibrada, aunque el tiempo irá decantándola del lado del ucraniano de forma natural.

D. Alves - Carvajal:

2. Seguramente han sido los mejores laterales derechos del mundo en algún punto de su carrera. Alves y Carvajal son figuras claves en dos épocas ilustres de Barça y Madrid y son los titulares de ambos equipos. Al canterano blanco le pesa su calvario de los últimos años con las lesiones, pero a nivel rendimiento no se puede comparar el de un jugador de 30 años con otro de 38 que ha estado más de dos cursos alejado del fútbol europeo.

Dest / S. Roberto - Lucas:

2. El Barça se ha visto obligado a repescar a Alves porque ni Sergiño Dest ni Sergi Roberto convencen. De hecho, el club azulgrana piensa en vender a uno y no tiene planeado renovar al otro. Lucas Vázquez, que en verano renovó con el Madrid, sin brillar como lateral, sigue siendo una opción convincente como la única alternativa que tienen los blancos en su carril diestro.

David Alaba celebra su gol al FC Barcelona en El Clásico REUTERS

Piqué - Alaba:

2. Piqué está teniendo que tirar del carro del Barça y es quien pone el pecho ante las balas, pero en el campo está lejos de aquel central dominante que fue. En el otro lado está un Alaba que cayó de pie este verano en el Madrid y se ha establecido como eje de la defensa tras probarse de puntillas como lateral. Curiosamente ambos llevan dos goles, pero los de Piqué surgen más como respuesta a la necesidad de su equipo y los de Alaba como consecuencia de su capacidad para sumar en ataque.

Araújo - Militao:

2. Los centrales del futuro de Barça y Madrid. Uno tiene garra y el otro jeraquía. Militao gana la batalla porque es, de forma indiscutible, más dominante en todo los aspectos. El brasileño es impenetrable cuando tiene confianza y ha encontrado desde el curso pasado el punto para no perderla. Además, a Araújo le están golpeando las lesiones

Eric G. / Lenglet - Nacho:

2. El duelo del tercer central cae para Nacho. Eric García crece poco a poco, pero hasta ahora ha dejado dudas tanto en el Barça como en la Selección de poder coger las riendas de la defensa. Lenglet ha perdido el sitio. Nacho no es el Nacho de la temporada pasada, que formó junto a Militao una pareja que hizo olvidar a Ramos y Varane durante sus lesiones, pero sin duda cuenta con más experiencia y galones en el campo.

Mingueza / Umtiti - Vallejo:

1. En su segunda temporada en el primer equipo, Óscar Mingueza sigue sin sobreponerse a sus carencias como central, pero gana el duelo contra Jesús Vallejo casi por inercia puesto que el central del Real Madrid apenas ha sumado 14 minutos de juego esta campaña. Umtiti cuenta igual de poco.

J. Alba - F. Mendy:

X. Empate por el peso que tiene Jordi Alba en el Barça, que es tan importante como el de Ferland Mendy en el Real Madrid. Sin embargo, el lateral francés ha dejado atrás una dura lesión y sigue creciendo tanto en su faceta defensiva como en una ofensiva donde forma una banda letal junto a Vinicius.

Balde - Marcelo / Miguel:

X. Ni Álex Balde ni Miguel Gutiérrez todavían se han establecido lo suficiente, ni el actual Marcelo está para llevarse el duelo contra el canterano culé. El futuro es de Balde y Miguel, pero por ahora deben esperar. Marcelo juega su última temporada en el Madrid.

Busquets - Casemiro:

X. No está siendo la mejor temporada de ninguno de estos dos referentes en la posición de pivote. Han dado un bajón de rendimiento respecto a otros cursos. Aún así, su rol en Barça y Madrid sigue siendo de indiscutibles y tienen margen para cambiar lo que está siendo su campaña 2021/2022.

F. De Jong - Modric:

2. Cómo ha cambiado la historia desde que ambos se vieran las caras en un Real Madrid - Ajax en 2018. De Jong no logra establecerse como el director de orquesta que ha de ser, mientras que Modric perdura en el tiempo. Lo de aquel año con Lopetegui y Solari fue solo un bache y desde entonces ha sabido compensar en su juego el paso de tiempo. Parece mentira que les separen 12 años.

Luka Modric supera la presión de Gavi REUTERS

Gavi - Kroos:

2. Otro duelo que cae para el veterano del Real Madrid, aunque ya es buen síntoma que el rol de Gavi, con 17 años, se ponga cara a cara con el de una leyenda como Kroos. El alemán gana sin discusión al seguir estando a nivel élite como lo está su mejor pareja de baile, Modric. El motor de la pequeña Greifswald sigue carburando y el de Los Palacios apenas acaba de arrancar.

Pedri - F. Valverde:

X. Esta temporada parecía que ambos iban a ser indiscutibles, pero las lesiones se lo ponen difícil. Empate porque no se ha visto mucho de ellos y, aunque más de Valverde, el uruguayo parece estar estancado en este punto. La segunda mitad de la temporada es la oportunidad de ambos para crecer.

Nico - Camavinga:

1. Dos apariciones de dos jugadores nacidos en 2002. El duelo cae para Nico González porque tiene más importancia que Camavinga, quien por delante de él tiene varios gigantes en el Real Madrid. Si hacemos caso a lo que se viene hablando desde años, el cara a cara se decantaría sin dudas del lado del francés. El tiempo dictará sentencia sobre estas dos joyas.

R. Puig - Ceballos:

X. Ceballos es un futbolista mucho más hecho que Riqui Puig, pero acaba de aparecer en la temporada y no parece tener demasiado futuro en el Real Madrid. A Riquie tampoco le van mucho mejor las cosas y, aunque ha jugado más, en su contra tiene que su figura está mucho menos contrastada que la del utrerano. Se esperaba más de los dos en los últimos años.

Depay - Benzema:

2. Los dos máximos goleadores de Barça y Madrid, pero no hay debate. Benzema es actualmente uno de los mejores futbolistas del mundo y Depay está decepcionando a la hora de asumir el peso del ataque culé. 22 goles del francés en lo que va de temporada por los 8 del neerlandés. Poco más que decir.

L. De Jong - Jovic:

X. Pocos goles de los que en teorían han de ser los segundos delanteros. Sin ese argumento del lado de ninguno, es difícil decantar el duelo. Por potencial y lo que se ha visto en algún momento de sus carreras Jovic ganaría, pero el serbio no ha demostrado todavía nada de aquello en el Madrid.

Jutglá - Mariano:

X. De Jutglà se ha visto poco como para que gane el cara a cara. Aún así, ya sabe lo que es marcar con el primer equipo y se ha ganado la confianza de Xavi. Mariano, relegado a un rol residual, juega poco entre lesiones y su sitio en el escalafón de la plantilla blanca.

Vinicius hace un caño a Mingueza en El Clásico EFE

Ansu Fati - Vinicius:

2. Vinicius ha acabado dando la vuelta a la tortilla en la batalla de los próximos astros de El Clásico. Su temporada actual es de estar entre los mejores del mundo. Si el nivel de Vini ya se lo pondría muy difícil a Ansu en esta batalla, que las lesiones le sigan persiguiendo deja fuera de toda duda el resultado del cara a cara.

Ferran Torres - Asensio:

1. O casi X. Ferran tiene en la Selección de Luis Enrique el rol que debería tener Asensio. Jugadores parecidos, que parten de la banda derecha pero tienden siempre a ir al centro. Esta temporada le está yendo mejor a Asensio, que lleva siete goles, pero en Can Barça hay muchas expectativas en torno al valenciano. Si esto siguiera así hasta final de año, tendría que haber debate de cara al Mundial de Catar.

Dembélé - Hazard:

1. El duelo de los que deberían ser las estrellas es el duelo de las decepciones. Juegan muy poco y su valor ha ido cayendo en picado en los últimos años. Gana Dembélé porque, al menos, no parece haber perdido la chispa que al jugar ya no se le ve a Hazard. Podría ser la última temporada de ambos en el fútbol español.

Abde - Rodrygo:

2. Abde ha sido otra grata sorpresa para el Barça este año, pero es difícil pensar que su rol sería este sin lesiones y con un equipo más consolidado. Pero ahí está dando electricidad al ataque culé y creciendo sin un techo que marcarse. Rodrygo, aún así, es un futbolista con más potencial y un valor más seguro también a día de hoy. Del brasileño se espera más, pero lo que ofrece ya está al nivel de algunos más veteranos.

Braithwaite - Bale:

X. El último cara a cara es entre dos futbolistas casi inéditos por las lesiones. Ambos han participado en solo tres partidos a comienzo de temporada (dos goles y uno, respectivamente) y no han vuelto a jugar desde entonces. Por lo que han sido las carreras de uno y otro no hay debate de que ganaría Bale, figura transcendental en la historia reciente del Madrid, pero esto no se trata de eso.

