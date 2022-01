Streaming en directo | Alcoyano - Real Madrid (Copa del Rey)

El Real Madrid vuelve a la competición que tantos dolores de cabeza le dio el año pasado. El conjunto entrenado por Carlo Ancelotti se ve las caras ante un Alcoyano que quiere volver a dar la sorpresa una temporada después. Héroes como José Juan continúan en el equipo y, además, vienen de hacerse fuertes tras eliminar a un Primera División como el Levante. Hay un puesto de octavos de final de la Copa del Rey en juego.

El cuadro de la capital llega en el único momento de debilidad que ha vivido en las últimas semanas. El Real Madrid no dio la talla en el último encuentro de La Liga y acabó perdiendo contra todo pronóstico ante el Getafe. Los fallos en defensa, el escaso juego de elaboración que generó el equipo y la ausencia del desequilibrio de Vinicius Jr. pasaron factura al conjunto merengue.

Carlo Ancelotti, además, no dudó en reconocer ante los medios de comunicación que sus jugadores no habían estado a la altura. Sin embargo, tocó pasar página y el italiano no arriesgará ante un Alcoyano que ya sabe lo que es sorprender en la Copa del Rey. "Es un partido distinto porque es un partido de eliminatoria directa, que jugamos fuera y en una competición importante como la Copa del Rey. No voy a decir que es un partido de trampa, pero sí distinto porque te juegas la competición nada más empezarla", indicó en la previa.

El Real Madrid llega con una herida abierta y con el objetivo de reafirmarse como candidatos a todos los títulos que hay en juego esta campaña. Tras el liderazgo en La Liga y el pase a octavos de final de la Champions League, los de Ancelotti quieren dar un golpe en la mesa de la Copa del Rey.

