La cara solidaria de David Alaba, el nuevo jefe del Real Madrid: así es su proyecto en Nigeria

"El que lleva riqueza y fortuna desde un país lejano". David Alaba (Viena, Austria; 1992) siempre ha llevado reflejado su destino en su segundo nombre, Olatukunbo. La traducción proviene de la lengua yoruba, dialecto en algunas partes de Nigeria como Ogere, una pequeña aldea a 55 kilómetros de Lagos. De allí es su padre, George Alaba, miembro de la familia real de dicha población.

En su piel se manifiestan sus raíces africanas. Alaba, nacido en Austria, siempre ha tenido presente sus orígenes, adoptando también de su madre Gina algunos rasgos filipinos como los ojos achinados. Ella fue Miss Filipinas en los 80 y luego enfermera tras emigrar a Europa donde conoció a George. Él llegó al país para estudiar Económicas, pero ganó fama como músico bajo el sobrenombre DJ Man.

David, capitán de la selección de Austria desde hace varios años, tiene hueco en su corazón para todas esas partes del mundo que contribuyeron en su crecimiento y en el origen de su familia. Lo ha vuelto a demostrar con un sentido gesto que prueba también su solidaridad y da más peso al nombre de Olatukunbo. Desde un país lejano, España en este caso (tras fichar por el Real Madrid en verano) lleva su fortuna a Nigeria.

Alaba ha donado parte de su riqueza al país de nacimiento de su padre. En total, 13,3 millones de naires que vienen a ser alrededor de 28.500 euros. Ha querido apoyar un programa de salud nigeriano en la lucha contra la defecación pública, un grave problema que afecta al país africano. Y es que en Nigeria, donde residen alrededor de 38 millones de personas, son muchos los que no tienen acceso a instalaciones sanitarias modernas al ser la mayoría áreas rurales.

La estrella del Real Madrid ha querido aportar su granito de arena para frenar esta via para contraer enfermeades, como la diarrea, al entrar en contacto los excrementos humanos con el medio ambiente a través del agua, por ejemplo.

La donación de David Alaba a Nigerianos en la Diáspora

Una delegación de Ecobank, conglomerado bancario con operaciones bancarias en 36 países africanos, hizo entrega del cheque austriaco a la directora de 'Nigerianos en la Diáspora' (NIDCOM), Abiki Dabiri-Erewaeine. El gesto del futbolista fue elogiada por la propia organización y pidió a otros nigerianos en el extranjero que actúen de igual manera. Alaba, además, es embajador de OPS-WASH (Sector privado y organizado de Agua, Saneamiento e Higiene).

El proyecto en el que participa Alaba ya está en marcha y comenzará en el estado de Ogun, al que pertenece el pueblo de Ogere y, por ende, la familia paterna del central del Real Madrid y de la selección de Austria.

Salvó al Austria Viena

En solo unas semanas es la segunda acción que lleva a cabo Alaba para ayudar a un país o una entidad que ha formado parte de su vida. Hace poco se supo que el futbolista, junto a un grupo inversor, había entrado en el accionariado del Austria de Viena, club en el que creció antes de dar el salto al Bayern Múnich.

La entidad estaba en una situación límite por las pérdidas económicas y el futbolista ayudó para evitar su desaparición. De hecho, el Austria Viena hace unas semanas estaba obligado a abonar 12,5 millones de euros para saldar parte de sus deudas y de no hacerlo corría peligro de entrar en bancarrota. La acción de la que formó parte Alaba, que en mayo ya se había hecho con un 2% de las acciones del club, lo salvó.

Amo a Nigeria y me hubiera gustado jugar para el país David Alaba, en 2018

Es la otra cara de Alaba, una de las grandes noticias de la temporada del Real Madrid tras su fichaje libre el pasado verano. Sus raíces están repartidas por el mundo, pero él no se olvida de ellas. David Olatukunbo, fan de la comida y la música nigeriana, es una figura respetada por su fútbol y también por su actos en el país de origen de su padre.

En una entrevista hace tres años, antes del Mundial de Rusia, reveló que uno de sus sueños siempre fue jugar para Nigeria: "Amo a Nigeria y me hubiera gustado jugar para el país. Sin embargo, Austria me vio a una edad muy temprana y me convencieron paraa jugar para ellos. Así que no es que elija uno sobre el otro". No hay que olvidar de dónde venimos.

