Roberto Martínez: "¿Courtois? No hay otro portero que pueda rendir así en el Real Madrid"

Thibaut Courtois se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El portero del Real Madrid es innegociable y pese a que es uno de los grandes olvidados en los premios individuales del mundo del fútbol, nadie obvia que actualmente es el número uno.

Sobre él ha hablado Roberto Martínez, durante una entrevista para Radio MARCA. En La Pizarra de Quintana, el seleccionador de Bélgica ha remarcado que, en su opinión, no hay otro guardameta que "pueda rendir" de la forma que lo hace Courtois en un club de la exigencia del Real Madrid.

"No creo que haya otro portero que pueda rendir de la manera que lo hace en un club con tanta exigencia como el Real Madrid, y luego dar un nivel como lo está dando en la Selección. Hay muchas porteros muy buenos a niveles de clubes y de selección, pero que combinen los dos, hay muy pocos. Ha crecido, ha mejorado y está siendo una referencia a nivel de vestuario, tiene un gran rol. Para mí no hay otro portero mejor que él", ha apuntado Martínez.

Courtois se retira del campo animado por Roberto Martínez Reuters

El entrenador español no se ha referido al otro jugador que también forma parte de la selección belga y que al mismo tiempo juega en el Real Madrid. Eden Hazard ya se ha recuperado de sus últimos problemas, pero no ha acabado de conseguir entrar en el once titular de Carlo Ancelotti.

Análisis de Bélgica

De Hazard no, pero de otros como Carrasco sí: "Es curioso, porque la primera gran decisión que tuve que tomar fue la del sistema. Nos dimos cuenta que Yannick Carrasco jugaba por la derecha y ahí no le sacábamos todo el provecho. Yannick tiene que jugar por la izquierda, y es ahí dónde diseñamos un sistema con carrileros, con mucha movilidad, con cambio de roles y ahí Carrasco estuvo muy a gusto".

También de Kevin De Bruyne: "Es un futbolista con una ejecución muy rápida. Domina el pase corto, el pase largo, tiene una gran intensidad defensiva, puede llegar desde segunda línea...". "Es un jugador que controla espacios, es ahí dónde se maneja. Su gran capacidad es que acelera, nunca he visto a un centrocampista que pueda acelerar tanto las acciones. Él nos ha dado este rol de cerebro del fútbol moderno que acelera el tempo del ataque", ha agregado.

Se espera que todos ellos estén en el atípico Mundial de fútbol que se celebra en Catar entre los meses de noviembre y diciembre de 2022: "Son fechas atípicas, nunca pensábamos que se podría celebrar un Mundial en diciembre. Va a ser muy interesante ver cómo llegan los jugadores".

Roberto Martínez, que sonó como posible relevo de Ronald Koeman en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, ha asegurado que tiene "un feeling muy bonito" con la selección belga. "La generación de jugadores que tenemos ahora mismo te seduce, el fútbol belga tiene aspectos muy especiales", ha remarcado, al mismo tiempo que ha señalado que "el objetivo es estar entre las cinco mejores selecciones del ranking mundial en los próximos 10-15 años".

