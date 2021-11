Paul Pogba quiere jugar en el Real Madrid: el PSG es el rival y el Barça no tiene opciones en el fichaje

Paul Pogba continúa en el centro de todos los rumores. El centrocampista francés acaba contrato esta misma temporada con el Manchester United y no hay avances respecto a su renovación con la entidad. Por ello, clubes como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o el Fútbol Club Barcelona siguen de cerca su situación. Sin embargo, es el conjunto presidido por Florentino Pérez quien parte con más opciones.

El mediocentro lleva varias campañas bajo el radar del Real Madrid. Un interés que se intensificó cuando Zinedine Zidane estaba en el banquillo del Santiago Bernabéu. Pogba era un fichaje que le gustaba y en más de una ocasión el nombre del galo llegó a las ruedas de prensa. Pese a esos rumores, nunca se produjo ninguna oferta formal ni movimiento ante la dificultad para sacarle del Manchester United.

Una situación que cambia este año por varias razones. La primera y más evidente no es otra que la de su no renovación con el club de Old Trafford. Paul Pogba aún no ha ampliado su vinculación y, teniendo en cuenta que acaba en 2022, ya hay opciones incluso de que el equipo le busque salida en el mercado de invierno. Pero la segunda explicación que demuestra que es el momento clave es su reciente lesión que le podría apartar del césped hasta 2022.

Así las cosas, el futuro de Pogba continúa en el aire. El francés no se ha pronunciado y espera poder regresar cuanto antes a los terrenos de juego. Su representante, Mino Raiola, no ha dado detalles pero ha dejado la puerta abierta a una salida. Además, lo ha hecho cargando contra la atmósfera red devil por las constantes tensiones. "No prohíbo a nadie que sueñe con Pogba", ha detallado a la prensa italiana. "No sé por qué, pero en cuanto se menciona el nombre de Pogba en Inglaterra, hasta los muertos se despiertan", ha llegado a bromear en las últimas horas.

Lo único claro es que en la lista de preferencias del jugador el Real Madrid ocupa la primera posición. Su fichaje, de hecho, lo propuso el mismo Pogba durante una rueda de prensa con Francia donde calificó de "sueño" el poder vestir de blanco alguna vez en su carrera. "Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño", espetó hace meses.

El Barça no es rival

El nombre de Pogba se ha relacionado con otros muchos clubes en los últimos tiempos. Sin embargo, hay algunos que no tienen tantas opciones como es el caso del Fútbol Club Barcelona. El cuadro catalán no atraviesa por una buena situación económica y, aunque Pogba pudiera llegar gratis en 2022, pagar su ficha salarial sería un reto imposible para el conjunto culé. Igualmente, sorprendería una posible vuelta a la Juventus, que no pasa por su mejor momento deportivo y donde Pogba ya ha hecho todo lo que podía hacer.

Por lo tanto, es el Paris Saint-Germain quien se coloca como gran rival en el mercado. El potencial económico de los de Al-Khelaifi, el interés en Pogba del último verano y las ansias por poder ganar la Champions League generarían condiciones suficientes como para ver al galo jugando en París.

