Fede Valverde: "Uno siempre apunta a lo más alto y creo que eso es el Real Madrid"

Este domingo medio planeta se para por la celebración del primer Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la temporada. Antes de que el balón eche a rodar en el Camp Nou, Fede Valverde ha hablado con los medios oficiales del club blanco para analizar el choque estrella del fin de semana.

¿Cómo llega el equipo?

"Estamos muy bien. Muy motivados y con muchas ganas. Sabemos la importancia que conlleva este partido, sabemos la responsabilidad que tiene llevar esta camiseta en esta clase de partidos y estamos muy alegres, muy ilusionados y con muchas ganas de ganar".

¿Y Fede?

"Estoy con nervios, con mucha ilusión y mucho orgullo de poder jugar esta clase de partidos. Y con muchas ganas, como siempre decimos. Es un partido muy lindo y mucha gente lo va a ver en todo el mundo. Muchos niños quieren poder jugarlo, entonces los que tienen la oportunidad de demostrarlo en el campo tienen que dar el cien por cien y ganar, obviamente".

Fede Valverde, en un partido del Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Clave del partido

"Estar todos unidos, creo que esa es la clave. Que cada compañero al que le toque entrar unos minutos o desde el inicio esté preparado para lo que sea, para lo que el cuerpo técnico le pida. Eso es vital para todos. Acá todos aportamos nuestro granito de arena. Creo que va a ser una gran temporada si podemos hacer eso".

Su gol la pasada temporada

"Mi gol es lo primero que recuerdo. También obviamente la victoria. Siempre es lindo cuando metes un gol y ganas, obviamente la felicidad es doble. Meter un gol en esa clase de partidos es una de las cosas más bonitas en el fútbol. Es una anécdota, pero me acuerdo de que cuando terminó el encuentro me sentía muy mal porque me había mareado durante el partido. No había mirado el teléfono y cuando llegué a casa tenía mil mensajes de familiares y amigos, y eso es algo especial. Compañeros que me felicitaban por el gol y por el triunfo. Fue un día muy especial y muy lindo".

Sueño

"Uno siempre sueña jugar esta clase de partidos y más con el Madrid. Uno siempre apunta a lo más alto y creo que lo más alto es jugar en el Madrid y jugar esta clase de partidos. Al poder hacerlo ahora disfruto al máximo. Disfruto desde que terminó el partido del Shakhtar, ya estoy pensando en el partido y si me toca jugar o estar fuera voy a apoyar a los compañeros y al equipo".

