Un Clásico para reivindicarse: los cinco del Real Madrid que quieren ganarse un puesto

Si algo tienen los Clásicos es que siempre dejan lugar a la sorpresa y a que los protagonistas principales tengan que apartarse para que un secundario resuelva el encuentro. Toda la atención se centra en el partido que se disputa este domingo en el Camp Nou y Carlo Ancelotti parece tener pocas dudas con respecto a su once. Pero el fondo de armario merengue permite tener muchas opciones al italiano y abre las puertas a alguna sorpresa.

El Real Madrid llega en buena forma tras la goleada en la Champions League y también tiene un once bastante sólido y con pocas opciones al cambio. El partido ante el Shakhtar Donetsk de esta semana dejó un once que parecía muy titular. "Me gusta el compromiso de todos. Lo veo cada día en cada entrenamiento. El equipo está centrado. No hemos pasado momentos fantásticos, pero veo a los jugadores enchufados y con buena concentración y motivación para entrenarse cada día".

Ese mensaje que ha lanzado Ancelotti antes de El Clásico refrenda la idea de que hay varios jugadores que estarán pendientes para dar la sorpresa. Los focos se centran en Benzema, Vinicius y Alaba, pero los blancos también tienen un banquillo más que interesante para poner picante al choque. Bale no estará, jugador al que recordaba en su mejor recuerdo de un Clásico. Pero sí que tiene a varios hombres preparados para desbaratar cualquier previsión de Ronald Koeman.

Carlo Ancelotti, durante el partido ante el Shakhtar Donetsk REUTERS

Inspirados por lo que sucedió con Mariano en el último Clásico que se jugó en el Santiago Bernabéu o en la aparición de Fede Valverde la pasada temporada, son varios los nombres que buscan su reivindicación. Este partido son 90 minutos muy largos y, ya sea con una sorpresa en el once titular o con un jugador entrando desde el banquillo, Ancelotti tiene la experiencia en este tipo de partidos para gestionar cual ajedrecista el choque.

Carvajal

La temporada del lateral se ha vuelto a truncar por otro problema físico. Las lesiones se han convertido en una constante que empieza a ser insoportable para una plantilla que tiene un déficit en este puesto. Dani Carvajal quiere dar la vuelta a la tostada y volver a sentirse el gran jugador que es. Debería de entrar en la convocatoria y, por qué no, tener minutos en algún momento del choque. En uno de los derbis ante el Atlético del año pasado ya fue decisivo. Busca otro momento de gloria.

Asensio

Tras unos buenos minutos en la Champions, el balear quiere ser el jugador número 12 para Ancelotti. Le ha adelantado Rodrygo esta temporada, pero el hecho de que el italiano también crea en él como mediapunta le abre puertas. El chispazo ante el Mallorca no puede quedarse en eso y será el revulsivo principal del italiano para este Clásico. Marco Asensio un jugador que acaba contrato en 2023 y todavía no ha renovado. Sabe que en estos momentos se juega una ampliación.

Eden Hazard, en el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Hazard

Sus problemas físicos han remitido y podría incluso entrar en el once titular en el Camp Nou. El belga necesita su gran noche en un Clásico para reivindicar su posición en el Real Madrid. Parecen remotas las opciones de que juegue de inicio ya que la banda derecha parece que se la sortean Fede Valverde y Rodrygo, pero su calidad solo hace pensar que está más que preparado para jugar un partido así. Eden Hazard quiere su protagonismo.

Nacho

No ha sido el mejor inicio de temporada para un jugador que tenía la opción de imponerse por fin como titular tras toda una carrera en el club blanco. Aparecer en el carril derecho es una opción, aunque Ancelotti le ve más como central. Nacho Fernández solo ha jugado seis Clásicos en su carrera y podría ser un recurso más para cambiar el partido si el técnico entiende que no debería de comenzar el choque.

Mariano

Inmaculado esta temporada, se encuentra ante un rival que le ha dado uno de los mejores momentos de su carrera como merengue. Será un revulsivo ante la presumible baja de Luka Jovic. Pendiente también está del estado de Karim Benzema, que se ha reservado en los últimos dos entrenamientos ante su estado físico. Aunque el francés estará sí o sí, sería difícil que Ancelotti apostara por su titularidad. Eso sí, desde el banquillo volverá a ser un recurso para alterar el partido.

[Más información: El Clásico se queda sin sus clásicos: cómo han cambiado Real Madrid y Barça sin Ramos ni Messi]

Sigue los temas que te interesan