El Real Madrid se prepara por Jovic: alerta en el mercado de enero

El Real Madrid puede convertirse en protagonista de mercado de fichajes invernal gracias a Luka Jovic. El delantero serbio no encuentra su sitio con Ancelotti y apenas ha contado esta temporada. Sin embargo, el interés en el fútbol italiano por su incorporación sigue en tendencia ascendente y ya son dos los clubes a los que sitúan tras él. Una noticia que, en caso de cerrarse,volvería a sacar a Jovic de la entidad merengue.

El último equipo en sumarse a la pelea por el delantero es el Inter de Milán. El cuadro nerazzurro busca un delantero de garantías para su punta de ataque. Y, además, en caso de que se produzca la marcha de algún peos pesado se necesitaría una estrella que pudiera ocupar su sitio. Dada la situación, Luka Jovic puede convertirse en su hombre tal y como informa La Gazzetta dello Sport.

Jovic, con contrato con el Real Madrid hasta el próximo año 2025, saldría en calidad de cedido. Una marcha que se produciría, según estas informaciones, en el próximo mes de enero. Así, el Inter ocuparía el hueco que dejó Lukaku con su marcha al Chelsea y evitaría gastar fondos en un trapaso.

Jovic, sin embargo, no es el único. El periódico transalpino asegura que Lacazette es otra de las opciones que barajan en la cúpula italiana. El delantero del Arsenal, que ya sonó para marcharse rumbo al Atlético de Madrid, gusta y mucho en el Inter. El único problema en cualquiera de los casos es saber qué pasará con el veterano Alexis Sánchez, que más allá de ocupar espacio en la plantilla también supondría un alivio en términos salariales para el Inter.

Así las cosas, desde Italia dejan claro que el horizonte de Jovic parece tener a la Serie A como gran referencia. El delantero serio, que está en el mercado, ya fue vinculado recientemente con la Fiorentina en el caso de que Vlahovic se acabe marchando del equipo. En este caso, la operación también se abordaría en el próximo mes de enero durante el mercado de fichajes de invierno.

Jovic, sin goles

El delantero serbio ha tenido presencia en seis de los 10 partidos que ha tenido el Real Madrid hasta la fecha. Un buen número de no ser porque en total no alcanza ni los 100 minutos con la camiseta del equipo blanco. Ancelotti, con Benzema fijo y Vinicius en plena forma, no ha encontrado el espacio necesario para darle minutos.

A la vista de que la temporada pasada ya tuvo que marcharse en calidad de cedido al Eintracht, todo apunta a que este curso tendrá una vez más la oportunidad de abandonar la capital para sumarse a algún otro proyecto donde reciba mayor protagonismo que en el Real Madrid.

Hasta que eso suceda, Ancelotti ya ha dejado claras sus intenciones: jugarán todos los disponibles. Luka Jovic intentará convencer al entrenador italiano y afianzarse, por fin, en el Real Madrid.

