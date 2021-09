Anelka ve a Mbappé en el Real Madrid: "Ya lo tiene decidido, quiere más y es algo normal"

Kylian Mbappé ha vuelto a ser uno de los nombres propios de la semana, aunque esta vez no por una de sus genialidades dentro de un terreno de juego. Durante el último partido del PSG, se pudo ver al delantero francés muy molesto por la actitud de uno de sus compañeros. Y es que según él, Neymar no le pasa el balón. Algo que recriminó cuando llegó al banquillo y que captaron las cámaras de la televisión gala.

Precisamente, sobre Mbappé ha hablado recientemente Anelka. El exfutbolista ha concedido una entrevista a Le Parisien y en ella se ha referido al rol de Kylian en el PSG y cómo parece que todos ven a Messi como el actual buque insignia: "Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo".

Después ha continuado hablando sobre Kylian Mbappé para referirse a su posible futuro en el Real Madrid: "Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo".

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

En cuanto al conflicto entre Mbappé y Neymar, Pochettino ha aclarado en rueda de prensa lo sucedido: "Hoy estuve hablando con ellos individualmente, ellos también han hablado y han entrenado juntos y se han reído. Por más que haya esos pequeños roces que puedan a veces crear una onda expansiva que parece muy grande, insisto en que es un ruido externo que dentro no es nada".

Las opiniones de Anelka

Volviendo a Nicolas Anelka, el exjugador se ha mojado sobre el debate en la portería con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma como protagonistas: "El PSG lo fichó porque estaba libre, pero el discurso debe ser claro con Donnarumma. 'Vienes pero Navas es el titular este año. Estás aquí para el futuro'. Espero que haya quedado claro porque de lo contrario no será una competición sana, no puedes tratar a los metas como jardineros, tiene que haber un número uno".

Además de Donnarumma y Messi, el coloso parisino ha incorporado a otros importantes futbolistas: "Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas".

Siguiendo con Messi, Anelka ha opinado acerca de esa primera sustitución de Leo a decisión de Pochettino que no sentó nada bien al argentino: "No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi".

